Véhicule de luxe volé intercepté à Develier

Un vol de voiture de luxe s’est terminé par une arrestation ce lundi à Develier, indique la police cantonale dans un communiqué. Cette dernière a été alertée vers 10h20 de la présence sur son territoire d’un véhicule volé durant la nuit dans un autre canton.

Un dispositif conséquent a été mis en place, permettant d’intercepter le véhicule vers 10h35. À son bord se trouvaient deux individus qui ont été arrêtés et sont désormais entre les mains de la justice pour la suite de l’enquête.

L’opération a mobilisé plusieurs patrouilles de la police cantonale jurassienne, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ainsi que la police municipale de Porrentruy. Aucun blessé ni dommages matériels n’a été enregistré, précise la police.

Le trafic a été légèrement perturbé pendant une quinzaine de minutes, géré par une patrouille sur place. /comm-mlm