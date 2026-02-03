Fonds BelJu : un nouvel appel à projets pour 2026

Un nouveau coup de pouce est proposé aux projets transfrontaliers entre le Territoire de Belfort et le canton du Jura. Le premier appel à projets 2026 du Fonds BelJu est désormais ouvert, annoncent les autorités dans un communiqué. Créé en 2007, ce fonds vise à encourager les partenariats entre les deux territoires dans les domaines des arts vivants, du patrimoine, du sport et de la jeunesse.

Lors du dernier appel, fin 2025, un soutien financier a été accordé à l’initiative franco-suisse de la Ligne des Orgues Remarquables. Unique en Europe, ce projet met en valeur un patrimoine instrumental transfrontalier et développe un tourisme culturel thématique. Il prévoit notamment l’adaptation de sa communication et des captations vidéo d’orgues à Belfort, Bellelay, Grandvillars et Saint-Ursanne, selon le communiqué.

Pour l’année 2026, le Fonds BelJu dispose d’une enveloppe de 60'000 francs/euros, financée à parts égales par le Département du Territoire de Belfort et la République et Canton du Jura. Les critères d’éligibilité et le formulaire de candidature sont disponibles en ligne. /comm-mlm