Les Prévôtois goûtent au système d’imposition jurassien

Comme à chaque début d’année, le matériel fiscal arrive dans les boîtes aux lettres des Jurassiens. La situation est différente pour les Prévôtois. Avec le changement d’appartenance cantonale, ils doivent s’adapter à un nouveau système, avec une période de transition. En 2026, les habitants de Moutier vont encore remplir une déclaration d’impôts bernoise pour l’année fiscale 2025. Ils devront attendre début 2027 pour recevoir leur premier matériel fiscal jurassien. La nouveauté pour cette année réside, pour eux, dans les acomptes. Ceux pour l’impôt cantonal, communal et paroissial pour l’année en cours ont été transmis aux Prévôtois par le Service des contributions du canton du Jura. Il y a 12 tranches, soit une par mois, contre trois tranches dans le système bernois. L’acompte pour l’impôt fédéral direct arrivera, lui, en mai.





Une période de transition



Le fisc jurassien a reçu de son homologue bernois les données fiscales des 5’000 personnes physiques et 400 personnes morales prévôtoises imposables. Sans intervention de la part du contribuable, les acomptes 2026 ont été automatiquement calculés sur les dernières données bernoises. « Le revenu imposable bernois diffère du jurassien, comme par exemple le montant de la déduction pour enfants, ce qui pourrait engendrer des différences d’impôts à percevoir ou à restituer suite à la décision de taxation 2026. D’autres paramètres ont aussi pu évoluer entre les taxations bernoises qui ont peut-être pris en compte des frais d’entretien d’immeubles ou un rachat de prévoyance, et la situation en 2026 avec ce genre de déductions qui n'auront plus lieu d'être », explique le chef du service jurassien des Contributions Pascal Stucky.

Les contribuables ont la possibilité de modifier les éléments imposables et d’adapter leurs acomptes d’impôt 2026 sur le site www.jura.ch/ctr. À noter que peu de ressources supplémentaires ont été attribuées au service jurassien des Contributions pour traiter ces quelques milliers de nouvelles personnes imposables, selon Pascal Stucky. /emu