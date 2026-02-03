Les proches-aidants vont être rémunérés dans le Jura

Les proches-aidants pourront désormais être engagés au sein de la Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile Jura. L’institution a dévoilé mardi son nouveau projet pilote, qui répond à l’orientation donnée par le canton à travers sa planification médico-sociale 2040. L’objectif est de rétribuer les proches-aidants afin de garantir un maintien à domicile de qualité. Les coûts de cette opération seront majoritairement pris en charge par l’assurance maladie, et en partie par le canton. D’après la FASD, la rémunération des proches-aidants permettrait de réduire les hospitalisations et de contribuer de manière substantielle à des entrées en EMS plus tardives. L’opération vise par conséquent à limiter les coûts pour l’ensemble du système de santé, mais pas seulement. « Le projet permet également aux proches aidants d’intégrer une équipe de soignants ou d’aidants afin de les soutenir lorsque la charge de travail devient plus difficile », explique le directeur de la Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile Jura, Ian Hennin. La rémunération des soins prodigués par les proches-aidants s’accompagne d’un contrat et de directives claires. « Nous allons mettre en place un protocole, comme pour les autres employés, impliquant des droits et des devoirs, ainsi que des normes d’éthique et de déontologie », indique Ian Hennin. Les proches-aidants devront détenir une formation d’auxiliaire de santé reconnue par la Croix Rouge Jura afin d’être employés par la FASD. Le projet pilote sélectionnera cinq personnes non formées, qui bénéficieront d’une formation, et emploiera également des personnes disposant déjà de cette certification.