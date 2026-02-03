Mérites sportifs jurassiens 2025 : le public invité à voter 

La cérémonie des Mérites sportifs jurassiens 2025 aura lieu le 11 mars prochain. Le public est invité à voter pour ses sportifs préférés à partir de ce mardi et jusqu’au 22 février. Le vote peut s'effectuer sur le site officiel.

Présentée par le Canton du Jura, en collaboration avec RFJ, la cérémonie récompensera les meilleurs sportifs de l’année dans les catégories « sportif de l’année », « sportive de l’année », « espoir masculin », « espoir féminin » et « équipe de l’année ». Le vote du public sera pris en compte, aux côtés de l’avis d’un jury de six personnes, pour désigner les gagnants. /aca