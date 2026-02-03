Mérites sportifs jurassiens 2025 : le public invité à voter 

Les Mérites sportifs jurassiens reviennent le mois prochain. Le public peut voter jusqu’à la fin du mois pour élire les sportives et sportifs qui ont marqué l’année 2025.
Les sportifs élus lors des Mérites sportifs jurassiens 2024. De gauche à droite, (Prix de la République et Canton du Jura), Steve Guerdat (sportif de l’année), Alicia Masini (espoir féminin de l’année), Coralie Varé, capitaine du VFM (équipe de l’année) ont été récompensés lors de la cérémonie de l’an dernier. (Photo : Jonas Luthi/Bist.)
La cérémonie des Mérites sportifs jurassiens 2025 aura lieu le 11 mars prochain. Le public est invité à voter pour ses sportifs préférés à partir de ce mardi et jusqu’au 22 février. Le vote peut s'effectuer sur le site officiel.
Présentée par le Canton du Jura, en collaboration avec RFJ, la cérémonie récompensera les meilleurs sportifs de l’année dans les catégories « sportif de l’année », « sportive de l’année », « espoir masculin », « espoir féminin » et « équipe de l’année ». Le vote du public sera pris en compte, aux côtés de l’avis d’un jury de six personnes, pour désigner les gagnants. /aca
Sportif de l'année
- Yannis Voisard (cyclisme)
Palmarès : première participation au Giro (32e), plusieurs courses World Tour, 3e championnat de Suisse de contre-la-montre
Lucien Leiser (vélo-trial)
Palmarès : champion de Suisse 20 pouces (15e titre national), vainqueur Coupe de Suisse, 6e Coupe du monde 20 pouces
Jephté Vogel (athlétisme)
Palmarès : 2e championnat de Suisse du lancer du poids, sélection aux championnats du monde universitaires, record jurassien (19m15)
Matias Moreno Domont (karaté)
Palmarès : 2e championnats du monde WSF, 1er championnats de Suisse kata par équipes
Valentin Nussbaumer (hockey sur glace)
Palmarès : vainqueur de la Coupe Spengler 2025 avec le HC Davos, sélection en équipe de Suisse
- Audrey Gogniat (tir)
Palmarès : 3e Coupe du monde carabine 10m (record de Suisse 634,7 points), 2e championnat d’Europe tir 10m par équipe, 2e championnat d’Europe tir 10m individuel, 1re championnat d’Europe tir 10m par équipe mixte
- Cindy Joray (hockey sur glace)
Palmarès : championne de Suisse 2024/2025 avec le CP Berne féminin
-
Kimy Chappatte (volleyball)
Palmarès : première sélection en équipe de Suisse, 1re Ligue européenne d’argent avec l’équipe de Suisse
Katherine Choong (escalade)
Palmarès : première dame à atteindre le sommet du Piz Dal Nas, Titlis
Cristel Hubacher (VTT)
Palmarès : 1re championnat de Suisse marathon 50km, course medium
-
Mathieu Chèvre (athlétisme)
Palmarès : 1er championnat de Suisse en salle 200m, 2e championnat de Suisse 200m, 1er championnat de Suisse 200m M23, demi-finale 200m et finale relais 4x100m aux Européens M23, sélection équipe de Suisse pour les Mondiaux de relais, record jurassien du 200m (20’85’’)
-
Nolan Cattin (hockey sur glace)
Palmarès : premier contrat pro avec le HC Bienne (National League), participation au Mondial U20 avec l’équipe de Suisse
Thomas Gunzinger (tennis)
Palmarès : 1er championnats de Suisse de double juniors, entrée dans le classement ATP
Gaëtan Joliat (hippisme, saut d’obstacles)
Palmarès : 2e championnats de Suisse élites, 2e championnats de Suisse jeunes cavaliers, 1er Coupe des Nations de la seconde Ligue européenne
Victor Benareau (cyclisme)
Palmarès : 4e championnat d’Europe sur piste U23
Alicia Masini (athlétisme)
Palmarès : record jurassien du 100m (11’57’’)
-
Timéa Bühler (pole sports)
Palmarès : 1re championnats du monde double juniors
-
Eva Bounameaux (athlétisme)
Palmarès : 1re championnat de Suisse triple saut cadettes B M16, 1re championnat de Suisse en salle triple saut cadettes B M16, 3e championnat de Suisse saut en hauteur cadettes B M16
Jodie Voyame (natation)
Palmarès : 1re championnat romand youth 100m brasse, 1re championnat romand youth 200m, 2e championnat romand youth 50m brasse
Marie Frei (football)
Palmarès : joueuse au BSC Young Boys U18, joueuse au FC Bienne (1L)
-
FSG Bassecourt (athlétisme)
Palmarès : 2e championnats de Suisse de relais dames (relais olympique)
-
FSG Alle (athlétisme)
Palmarès : 2e championnats de Suisse de relais hommes (relais olympique), vainqueur de la Coupe des Clubs, vainqueur de la Fête fédérale de gymnastique en 2e division
-
SHC Rossemaison (inline hockey)
Palmarès : 3e Coupe d’Europe, vice-champion de Suisse LNA, vainqueur Coupe de Suisse
- Sélection jurassienne d’athlétisme (athlétisme)
Palmarès : vainqueur du 66e Match des 6 cantons romands (première victoire jurassienne depuis 1962)
- BC Courrendlin (badminton)
Palmarès : maintien en LNB, bon début de saison 2025/2026