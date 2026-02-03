Quarante ans qu’Espace Noir fait vivre l’héritage anarchiste dans son fief

Espace Noir fait vivre l'héritage anarchiste de St-Imier et de sa région depuis maintenant 40 ans. Le centre autogéré a ouvert ses portes pour la première fois le 11 mars 1986 dans un bâtiment qu’il occupe aujourd’hui encore. Pourtant, les prémices du collectif remontent à fin 1984 lorsque huit fondateurs décident de lancer une coopérative d’inspiration libertaire. S’en suit rapidement la rénovation du lieu, situé à la rue Françillon 29. « C’était un sacré boulot… parce que c’était une friche, depuis longtemps abandonnée », explique Michel Némitz, coopérateur depuis 1989.

Les premiers membres d’Espace Noir ont ainsi sauvé une ancienne manufacture horlogère vouée à être transformée… en parking. Mais au-delà du bâtiment lui-même, ils ont surtout permis de faire revivre un héritage quelque peu oublié de St-Imier. Du 15 au 16 septembre 1872, la ville accueille un congrès mené par l’Association internationale des travailleurs et qui va déboucher sur la création du mouvement anarchiste. Une histoire qui n’était pas nécessairement connue dans la Commune au milieu des années 1980 d’après Michel Némitz.