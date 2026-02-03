Recul de la population de la Ville de Moutier l'an dernier

Un recul du nombre d'habitants à Moutier en 2025. La cité prévôtoise a perdu 192 habitants au cours de l'année dernière et comptait 7110 habitants au 31 décembre. Cela représente une baisse de 2,6% par rapport à 2024.

Le nombre de résidents suisses à Moutier s'établissait à 5042 habitants, soit un recul de 141 personnes par rapport à une année auparavant. Celui des étrangers s'élève à 2068, soit une diminution de 51 personnes, a annoncé mardi la Chancellerie municipale. La Ville a enregistré 77 décès pour 33 naissances.

Les chiffres de la population prennent en compte la fermeture du centre pour requérants qui accueillait 30 personnes. Exception faite de 2024, la Ville de Moutier est confrontée depuis une dizaine d'années à un recul démographique. /ATS