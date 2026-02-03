Recul de la population de la Ville de Moutier l'an dernier

La Ville de Moutier, devenue jurassienne le 1er janvier, a perdu 192 habitants l'an dernier ...
Recul de la population de la Ville de Moutier l'an dernier

La Ville de Moutier, devenue jurassienne le 1er janvier, a perdu 192 habitants l'an dernier. La cité prévôtoise comptait ainsi 7110 habitants au 31 décembre 2025 , soit un recul de 2,6% par rapport à 2024.

La ville de Moutier a perdu 192 habitants en 2025. (Photo : Keystone / Christian Beutler) La ville de Moutier a perdu 192 habitants en 2025. (Photo : Keystone / Christian Beutler)

Un recul du nombre d'habitants à Moutier en 2025. La cité prévôtoise a perdu 192 habitants au cours de l'année dernière et comptait 7110 habitants au 31 décembre. Cela représente une baisse de 2,6% par rapport à 2024.

Le nombre de résidents suisses à Moutier s'établissait à 5042 habitants, soit un recul de 141 personnes par rapport à une année auparavant. Celui des étrangers s'élève à 2068, soit une diminution de 51 personnes, a annoncé mardi la Chancellerie municipale. La Ville a enregistré 77 décès pour 33 naissances.

Les chiffres de la population prennent en compte la fermeture du centre pour requérants qui accueillait 30 personnes. Exception faite de 2024, la Ville de Moutier est confrontée depuis une dizaine d'années à un recul démographique. /ATS


 

Actualités suivantes

L’aide financière pour accéder aux soins dentaires est suffisante dans le canton du Jura

L’aide financière pour accéder aux soins dentaires est suffisante dans le canton du Jura

Région    Actualisé le 03.02.2026 - 11:05

« Regards croisés » : trois jeunes députés échangeront sur la nouvelle législature

« Regards croisés » : trois jeunes députés échangeront sur la nouvelle législature

Région    Actualisé le 03.02.2026 - 14:32

Les Prévôtois goûtent au système d’imposition jurassien

Les Prévôtois goûtent au système d’imposition jurassien

Région    Actualisé le 03.02.2026 - 12:31

« La p’tite phrase » - Jeu de société

« La p’tite phrase » - Jeu de société

Région    Actualisé le 03.02.2026 - 09:08

Articles les plus lus

« La p’tite phrase » - Jeu de société

« La p’tite phrase » - Jeu de société

Région    Actualisé le 03.02.2026 - 09:08

Les Prévôtois goûtent au système d’imposition jurassien

Les Prévôtois goûtent au système d’imposition jurassien

Région    Actualisé le 03.02.2026 - 12:31

« Bienvenue Moutier » : Vivre à Moutier

« Bienvenue Moutier » : Vivre à Moutier

Région    Actualisé le 03.02.2026 - 14:10

« Regards croisés » : trois jeunes députés échangeront sur la nouvelle législature

« Regards croisés » : trois jeunes députés échangeront sur la nouvelle législature

Région    Actualisé le 03.02.2026 - 14:32

Véhicule de luxe volé intercepté à Develier

Véhicule de luxe volé intercepté à Develier

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 18:49

« La p’tite phrase » - Jeu de société

« La p’tite phrase » - Jeu de société

Région    Actualisé le 03.02.2026 - 09:08

Les Prévôtois goûtent au système d’imposition jurassien

Les Prévôtois goûtent au système d’imposition jurassien

Région    Actualisé le 03.02.2026 - 12:31

« Bienvenue Moutier » : Vivre à Moutier

« Bienvenue Moutier » : Vivre à Moutier

Région    Actualisé le 03.02.2026 - 14:10

Retour sur scène pour le Théâtre Sans Gage

Retour sur scène pour le Théâtre Sans Gage

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 18:27

Véhicule de luxe volé intercepté à Develier

Véhicule de luxe volé intercepté à Develier

Région    Actualisé le 02.02.2026 - 18:49

Les natels en camp de ski, c’est fini

Les natels en camp de ski, c’est fini

Région    Actualisé le 03.02.2026 - 09:20

« Bienvenue Moutier » : Vivre à Moutier

« Bienvenue Moutier » : Vivre à Moutier

Région    Actualisé le 03.02.2026 - 14:10