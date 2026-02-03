Un appel à projets pour les médiateurs culturels

Le fOrum culture lance un appel à projets. La commission action culturelle de l’entité invite les médiateurs culturels professionnels à transmettre leur dossier jusqu’au 25 mars prochain. Cet appel à projets vise à soutenir la médiation culturelle dans le Jura, le Jura bernois et la Ville de Bienne. L’objectif est de « mettre en lien des publics spécifiques avec des artistes, des œuvres ou des institutions actives dans le domaine des arts de la scène », selon un communiqué transmis ce mardi.

Un jury sélectionnera entre un et cinq projets, qui se verront attribuer entre 5'000 et 25'000 francs chacun. Une enveloppe totale de 80'000 francs est à disposition. Tous les renseignements concernant les critères de sélection sont disponibles sur le site internet du fOrum culture. /comm-pch