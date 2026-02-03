Une réponse du Gouvernement qui ne convainc pas le SPCJ

Le Syndicat des polices du canton du Jura (SPCJ) est interpellé par la réponse du Gouvernement à une question écrite concernant la police cantonale. L’ex-député Raoul Jaeggi s’alarmait notamment des nombreuses démissions en 2024 et l’année passée au sein des forces de l’ordre. L’exécutif avait, en substance, répondu que le climat au sein de la police cantonale jurassienne était bon, et évoquait aussi des mesures pour fidéliser les collaborateurs. Une réponse qui a fait réagir le Syndicat des polices du canton du Jura dans un communiqué transmis mardi après-midi. « Cette réponse parait définitive et elle n’ouvre pas le débat » explique Frédéric Beuchat, président du SPCJ.