Incendie sans gravité à Crémines

Le feu a pris dans le bâtiment des Petites familles. Il a été rapidement maîtrisé.
Le feu s'est déclaré sous le toit. Le feu s'est déclaré sous le toit.

Un début d’incendie a été maîtrisé mardi soir dans le bâtiment des Petites familles à Crémines. Le feu s’est déclaré sous le toit, possiblement à cause de vêtements posés sur un chauffage. Le personnel est intervenu rapidement avant l’arrivée des pompiers et tous les enfants ont été évacués. Aucun blessé n’est à déplorer. La piste de l'accident est privilégiée. /rce


