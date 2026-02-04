La journée équestre de Muriaux est reportée et doit faire preuve de souplesse

Prévue ce dimanche, la manifestation franc-montagnarde se tiendra finalement le 22 février en raison de la météo. Les organisateurs doivent encore décider quel format sera à privilégier.
La journée équestre de Muriaux doit revoir ses plans. La 22e édition devait se tenir ce dimanche dans les Franches-Montagnes, mais les incertitudes liées à la météo et le terrain gras ont obligé les organisateurs à la déplacer au 22 février. Le comité dispose de trois variantes pour assurer la tenue de l’événement : des courses sur neige ou sur herbe ou un rallye. Ce dernier, déjà mis en place l’année passée, correspond à un parcours à cheval de deux heures ponctué de plusieurs petits jeux. Le spectacle est moins intense et les participants sont moins nombreux : 28 départs pour le rallye contre 62 pour les courses. Cela veut aussi dire moins d’inscriptions et donc moins de rentrées d’argent.
Claude Boillat : « Le rallye n’est pas quelque chose qui doit durer. »
Si la santé financière de la journée équestre de Muriaux n’est pas compromise à ce stade, la variante du rallye pourrait nécessiter des ajustements à l’avenir. « Le rallye permet de sauver la manifestation mais ce n’est pas quelque chose qui doit durer. Si on doit continuer avec un rallye, on doit se poser la question de faire une manifestation autrement », explique le président du comité d’organisation. Claude Boillat admet aussi que cette option attire moins de public mais qu’elle n’entame pas la motivation du comité et de la septantaine de bénévoles. Les responsables de la journée équestre de Muriaux décideront quelle variante sera privilégiée le lundi ou le mardi précédant la manifestation. /nmy