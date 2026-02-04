La journée équestre de Muriaux est reportée et doit faire preuve de souplesse

La journée équestre de Muriaux doit revoir ses plans. La 22e édition devait se tenir ce dimanche dans les Franches-Montagnes, mais les incertitudes liées à la météo et le terrain gras ont obligé les organisateurs à la déplacer au 22 février. Le comité dispose de trois variantes pour assurer la tenue de l’événement : des courses sur neige ou sur herbe ou un rallye. Ce dernier, déjà mis en place l’année passée, correspond à un parcours à cheval de deux heures ponctué de plusieurs petits jeux. Le spectacle est moins intense et les participants sont moins nombreux : 28 départs pour le rallye contre 62 pour les courses. Cela veut aussi dire moins d’inscriptions et donc moins de rentrées d’argent.