Les 91 sirènes jurassiennes retentissent normalement

L’ensemble des installations du canton a passé le test annuel réalisé ce mercredi après-midi ...
Les 91 sirènes jurassiennes retentissent normalement

L’ensemble des installations du canton a passé le test annuel réalisé ce mercredi après-midi dans toute la Suisse.

Les 91 sirènes jurassiennes fonctionnent. (Photo : archives) Les 91 sirènes jurassiennes fonctionnent. (Photo : archives)

Le test des sirènes n’a rencontré aucun problème dans le Jura. Le chef de la Section de la protection de la population et de la sécurité Damien Scheder a indiqué à RFJ que les 91 installations jurassiennes, dont les quatre nouvelles de Moutier, ont retenti comme attendu ce mercredi en début d’après-midi. Réalisé dans toute la Suisse, ce test annuel permet de vérifier le fonctionnement de quelque 5'000 sirènes et de s’assurer de la bonne diffusion de messages via l’application Alertswiss. L’Office fédéral de la protection de la population invite les citoyens à profiter de l’occasion pour contrôler leur préparation personnelle. /nmy


 

Actualités suivantes

Les mâchefers genevois ne remettent pas en cause les normes environnementales à la décharge de Boécourt

Les mâchefers genevois ne remettent pas en cause les normes environnementales à la décharge de Boécourt

Région    Actualisé le 04.02.2026 - 09:09

Ne pas sortir son sac poubelle trop tôt à Moutier

Ne pas sortir son sac poubelle trop tôt à Moutier

Région    Actualisé le 04.02.2026 - 16:04

La journée équestre de Muriaux est reportée et doit faire preuve de souplesse

La journée équestre de Muriaux est reportée et doit faire preuve de souplesse

Région    Actualisé le 04.02.2026 - 13:00

Le tunnel du Mont-Terri est à nouveau ouvert

Le tunnel du Mont-Terri est à nouveau ouvert

Région    Actualisé le 04.02.2026 - 11:57

Articles les plus lus

Une réponse du Gouvernement qui ne convainc pas le SPCJ

Une réponse du Gouvernement qui ne convainc pas le SPCJ

Région    Actualisé le 03.02.2026 - 19:01

Incendie sans gravité à Crémines

Incendie sans gravité à Crémines

Région    Actualisé le 04.02.2026 - 05:04

Le test des sirènes a lieu ce mercredi

Le test des sirènes a lieu ce mercredi

Région    Actualisé le 04.02.2026 - 09:15

Pierre-Alain Fridez : « L’OTAN reste une protection évidente pour la Suisse »

Pierre-Alain Fridez : « L’OTAN reste une protection évidente pour la Suisse »

Région    Actualisé le 04.02.2026 - 09:55