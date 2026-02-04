Les 91 sirènes jurassiennes retentissent normalement

Le test des sirènes n’a rencontré aucun problème dans le Jura. Le chef de la Section de la protection de la population et de la sécurité Damien Scheder a indiqué à RFJ que les 91 installations jurassiennes, dont les quatre nouvelles de Moutier, ont retenti comme attendu ce mercredi en début d’après-midi. Réalisé dans toute la Suisse, ce test annuel permet de vérifier le fonctionnement de quelque 5'000 sirènes et de s’assurer de la bonne diffusion de messages via l’application Alertswiss. L’Office fédéral de la protection de la population invite les citoyens à profiter de l’occasion pour contrôler leur préparation personnelle. /nmy