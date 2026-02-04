Ne pas sortir son sac poubelle trop tôt à Moutier

La cité prévôtoise lance une campagne originale de sensibilisation pour lutter contre les incivilités liées à la gestion des déchets. Chaque foyer recevra un sac poubelle de 17 litres.

Moutier lance une nouvelle campagne de sensibilisation pour lutter contre les incivilités liées à la gestion des déchets. La campagne a été présentée mercredi matin. Le groupe de travail « Incivilités » réunit le Service des travaux publics, la Police administrative et le Service de la jeunesse et des actions communautaires (SeJAC). Accompagné d’une agence de communication, il s’est retrouvé à plusieurs reprises pour trouver une approche plus innovante, utile et durable. Concrètement, chaque foyer de la commune de Moutier recevra par la Poste un sac poubelle de 17 litres, avec les règles essentielles à respecter. « Depuis de nombreuses années et de manière récurrente, certaines personnes jettent leur sac bien trop tôt », relève le conseiller municipal en charge des travaux publics. Stéphane Girardin explique que ces situations résultent à la fois d’un manque d’information et d’un comportement inadapté. Le problème est aussi cyclique, par phases.

Stéphane Girardin : « Les sacs sont éventrés durant la nuit, ce qui est problématique pour le service de ramassage des déchets. »

Les quelque 4'300 sacs enrobés de leurs règles ont été conditionnés par l’entreprise sociale Prélude basée à Valbirse. Si ce n’est pas déjà le cas, ils arriveront dans les boîtes aux lettres ces prochains jours. Des affiches rappelant les règles arboreront aussi plusieurs endroits de la ville avec un slogan qui se veut tape-à-l’œil : « On sort ensemble ? Ok mais seulement le jour du ramassage ». Enfin, des flyers seront distribués de manière ciblée par des volontaires du SeJAC aux endroits problématiques.

« La réflexion sera tout autre quand la population recevra ce sac poubelle. »

Responsabiliser la population

Les contrôles régulièrement effectués par la Police administrative, en collaboration avec la voirie, sont maintenus. Toute infraction fait l’objet d’une sanction, soit une amende de 200 francs pour la première transgression. En cas de récidive, le montant peut être porté à 1'000 francs. « Si la situation ne s’améliore pas, c’est clair que les contrôles augmenteront », note Stéphane Girardin. De son côté, le conseiller municipal en charge de la sécurité publique affirme que l’objectif n’est pas de sanctionner pour sanctionner, mais bien de responsabiliser les citoyens face à leurs obligations. Clément Piquerez explique que la répression, avec les contrôles et les sanctions, permet de garantir le respect des règles sur le long terme, alors que la sensibilisation informe et rappelle les bonnes pratiques. /ech


