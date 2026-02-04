Ne pas sortir son sac poubelle trop tôt à Moutier

Moutier lance une nouvelle campagne de sensibilisation pour lutter contre les incivilités liées à la gestion des déchets. La campagne a été présentée mercredi matin. Le groupe de travail « Incivilités » réunit le Service des travaux publics, la Police administrative et le Service de la jeunesse et des actions communautaires (SeJAC). Accompagné d’une agence de communication, il s’est retrouvé à plusieurs reprises pour trouver une approche plus innovante, utile et durable. Concrètement, chaque foyer de la commune de Moutier recevra par la Poste un sac poubelle de 17 litres, avec les règles essentielles à respecter. « Depuis de nombreuses années et de manière récurrente, certaines personnes jettent leur sac bien trop tôt », relève le conseiller municipal en charge des travaux publics. Stéphane Girardin explique que ces situations résultent à la fois d’un manque d’information et d’un comportement inadapté. Le problème est aussi cyclique, par phases.