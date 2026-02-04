Pierre-Alain Fridez : « L’OTAN reste une protection évidente pour la Suisse »

Pierre-Alain Fridez : « L’OTAN reste une protection évidente pour la Suisse »

Le conseiller national socialiste jurassien Pierre-Alain Fridez a réagi aux tensions géopolitiques actuelles et aux éventuelles tensions qu’elles font peser sur la Suisse.

Le conseiller national socialiste Pierre-Alain Fridez était dans « La Matinale » ce mercredi. (Photo : archives.) Le conseiller national socialiste Pierre-Alain Fridez était dans « La Matinale » ce mercredi. (Photo : archives.)

Velléités américaines au Groenland, tensions au sein de l’OTAN, la guerre en Ukraine qui se poursuit… Quelles sont les menaces qui pèsent sur la Suisse dans un contexte géopolitique tendu ? Le conseiller national socialiste jurassien Pierre-Alain Fridez était ce mercredi l’invité de « La Matinale » pour un éclairage sur la situation géopolitique. S’il affirmait en août 2024 sur RFJ qu’une invasion de la Suisse était « illusoire », il maintient. « Il y a d’autres risques, à distance, le terrorisme, les attaques cyber, la désinformation, les problèmes climatiques et les attaques par des missiles à distance », précise Pierre-Alain Fridez. Pour l’élu fédéral, « même la fraction européenne de l’OTAN s’est réveillée. Il y a une course à l’armement, un peu délirante pour moi » et l’OTAN, dans sa portion européenne, « est toujours plus fort que la Russie ». Des tensions entre l’Europe et les Etats-Unis sont pourtant apparues au sein de l’OTAN : « Donald Trump et les Américains lâchent un peu l’Europe parce que leur priorité devient la Chine, mais d’un autre côté, ils ne pourraient pas supporter que la Russie devienne une super puissance qui leur fasse concurrence », assure l’Ajoulot. « L’OTAN reste une protection opportuniste mais évidente » pour la Suisse, conclut-il. /mmi

Entretien avec Pierre-Alain Fridez dans « La Matinale » :


