Plus de peur que de mal pour les Petites Familles

L’incendie qui a touché mardi soir le bâtiment des Petites Familles à Crémines ne devrait pas avoir de conséquences sur les activités de l’association d’aide aux enfants en situation familiale compliquée. C’est ce qu’indique le directeur de l’antenne de Grandval, Nathan Hänni, au lendemain des faits. D’après nos informations recueillies sur place, le sinistre se serait déclaré sous la toiture, possiblement à cause de vêtements posés sur un système de chauffage.

Un peu plus d’un an après le feu qui avait ravagé la bâtisse occupée alors par les Petites Familles à Grandval, les souvenirs restent toutefois bien présents. « Forcément, oui. Mais cette fois-ci, c’est bien moins grave », relativise Nathan Hänni. « Il n’y a pas eu de victimes ni de dégâts matériels importants », poursuit-il. Tous les occupants ont quitté le bâtiment au moment de l’incendie et ont été contrôlés.

Interrogé sur les conséquences pour les activités de l’association, Nathan Hänni se montre catégorique: « pas grand chose. On a pu rentrer dans le bâtiment ». /amo