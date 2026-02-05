Des améliorations en vue pour le bâtiment communal d'Alle

Des améliorations en vue pour le bâtiment communal d'Alle

Les deux étages de l’administration communale du village ajoulot vont être rénovés. Un avis de construction a été déposé ce jeudi dans le Journal officiel.

Les autorités communales d'Alle pourront profiter de nouveaux locaux d'ici la fin de l'année prochaine si tout va bien. (Photo : archives). Les autorités communales d'Alle pourront profiter de nouveaux locaux d'ici la fin de l'année prochaine si tout va bien. (Photo : archives).

Une partie des locaux de l’administration communale d'Alle va faire peau neuve. Un avis de construction en ce sens a été publié ce jeudi dans le Journal officiel. Il fait suite à un crédit de 1'875'000 francs accepté par l’assemblée communale en avril 2025.

Lorsque le bâtiment avait été racheté par les anciennes autorités, seul le rez-de-chaussée avait été rénové pour y accueillir les bureaux de l’administration. A présent, la commune souhaite refaire le 1er et le 2e étage. Au 1er, une salle de conférence pouvant accueillir 50 personnes sera aménagée, ainsi qu’un espace détente. Un local commercial qui sera loué à la société Protectas sera également installé. L’occasion pour la commune de relouer l’espace occupé par l’entreprise. Au 2e, ce sont les archives, dispersées actuellement à plusieurs endroits, qui seront regroupées. C’est également l’occasion pour la commune de procéder à l’assainissement énergétique du bâtiment et à sa mise en conformité pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Les autorités espèrent compter sur leurs nouveaux locaux à la fin de l’année 2027. /lge


