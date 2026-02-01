L’aide financière pour accéder aux soins dentaires est suffisante dans le canton du Jura

L’aide financière pour accéder aux soins dentaires est suffisante dans le canton du Jura

Le Gouvernement jurassien a récemment répondu à une question écrite de Gauthier Gorbat (Le Centre). Le député s’inquiétait de voir une partie de la population renoncer à ce genre de soin par souci budgétaire. L’exécutif se veut rassurant.

Selon une estimation du Gouvernement basée sur le rapport social cantonal, 6% de la population jurassienne pourrait se priver d’une visite chez le dentiste pour des raisons financières. (Photo libre de droits : illustration.) Selon une estimation du Gouvernement basée sur le rapport social cantonal, 6% de la population jurassienne pourrait se priver d’une visite chez le dentiste pour des raisons financières. (Photo libre de droits : illustration.)

Il n’est pas nécessaire de mettre sur pieds un nouveau plan d’aide sociale d’accès aux soins dentaires. C’est la réponse du Gouvernement jurassien à une question écrite déposée récemment par le député Gauthier Gorbat (Le Centre). Selon l’exécutif, les aides privées et publiques sont suffisantes dans ce domaine. Selon une estimation du Gouvernement basée sur le rapport social cantonal, 6% de la population jurassienne pourrait se priver d’une visite chez le dentiste pour des raisons financières. 

Une réalité à nuancer d’après les autorités cantonales : les personnes touchées par le risque de pauvreté ont accès à certaines structures de soutien. Pour les enfants de 4 à 16 ans par exemple, le service dentaire scolaire prévoit déjà une aide au financement.

Les adultes dans une situation financière difficile peuvent quant à eux bénéficier d’un tarif réduit. Ils doivent pour l’obtenir être suivis par un organisme privé tel que Caritas Jura. Le Gouvernement précise également que le traitement dentaire peut être aussi pris en charge par l’aide sociale et est reconnu par l’assurance complémentaire. Le Gouvernement estime que la question d’inclure les soins dentaires dans l’assurance-maladie doit être donnée au niveau national. /nje


