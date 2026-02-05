L’avenir de l’industrie de l’arc jurassien en question

Le client appelle l’innovation

Pour tirer leur épingle du jeu, les entreprises doivent notamment se tourner davantage vers leurs clients. Cela a été dit à plusieurs reprises durant la conférence, pour « faire partie de ceux qui vont s’en sortir », a déclaré Samuel Davron, membre du comité de direction de Sonceboz, pour qui le client appelle l’innovation. « Le fioul qui nourrit l’entreprise c’est les nouveaux problèmes clients. Et pour lui proposer des solutions, il faut être présent chez lui pour comprendre ses applications, ses marchés. »

Aller chercher ses clients, c’était aussi l’un des arguments majeurs avancés par Xavier Comtesse, président de Manufacture Thinking. Qui a lancé pour la boutade aux auditeurs présents qu’ils feraient mieux d’être chez leurs clients qu’à cette table ronde. Mais, l’entrepreneur a souligné un atout qui fait défaut à de nombreuses entreprises du pays : « On ne sait pas parler en public, on a peur de ça. On n’est pas orientés vers ça, ce n’est pas naturel chez nous. Mais on doit apprendre. »