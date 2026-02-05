La nomination de Jacques Gerber fait parler d’elle à Berne

La commission de gestion du Conseil national a indiqué que la nomination de l’ancien ministre ...
La nomination de Jacques Gerber fait parler d’elle à Berne

La commission de gestion du Conseil national a indiqué que la nomination de l’ancien ministre jurassien comme délégué pour l’Ukraine aurait dû être mise au concours, selon le droit du personnel de la Confédération.

La place de Jacques Gerber aurait dû être soumise à une procédure conforme au droit du personne de la Confédération. (Photo : archives). La place de Jacques Gerber aurait dû être soumise à une procédure conforme au droit du personne de la Confédération. (Photo : archives).

Le poste de Jacques Gerber aurait dû être mis au concours. C’est la conclusion tirée par la commission de gestion du Conseil national, selon un article publié par Blick. En septembre 2024, le Conseil fédéral a nommé l’ancien ministre jurassien comme délégué pour l’Ukraine. Or, selon le droit du personnel de la Confédération, ce type de travail aurait dû être mis au concours. Chose qui n’avait pas été faite en raison d’une certaine urgence de pourvoir le poste, selon la justification des deux départements concernés. Un argument que l’autorité de surveillance du Parlement fédéral réfute dans son rapport annuel. Elle demande ainsi aux conseillers fédéraux Ignazio Cassis et Guy Parmelin de respecter la loi à l’avenir. Toutefois, ce type de transgression n’est pas une exception. Christian Levrat avait également été nommé président du conseil d’administration de La Poste en 2021 par l'ancienne conseillère fédérale socialiste Simonetta Sommaruga, sans passer par une mise au concours. /lge


