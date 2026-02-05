Le Swing Rock Ajoie devrait pouvoir faire ses soirées

Le Swing Rock Ajoie devrait pouvoir organiser comme d’habitude ses soirées spectacles en avril. Mercredi soir, une rencontre entre les autorités communales de Haute-Ajoie, des membres de l’association et l’expert en protection incendie AEAI Luc Migy a permis de trouver des solutions pour la halle polyvalente de Chevenez afin de respecter les prescriptions en vigueur. Pour rentabiliser sa manifestation, le Swing Rock Ajoie souhaite accueillir 498 personnes par soir dans cette halle. La semaine passée, les membres de la société étaient encore dans l’incertitude quant à la capacité d’accueil de l’infrastructure.

L’année dernière, après une visite de l’ECA Jura, plusieurs points de non-conformité ont été soulevés. Le Conseil communal a alors mandaté la société Usine-D SA, dirigée et fondée par Luc Migy pour établir un concept de sécurité. Différentes mesures proportionnées devront être prises pour permettre notamment l’évacuation du public. Ainsi, le maître d’ouvrage devra créer une nouvelle sortie de secours et signaler les issues. D’ici le mois d’avril, cette porte devrait se trouver contre une paroi provisoire en lieu et place d’une porte de garage sur la façade ouest. Des ajustements devront aussi être apportés à la cuisine. De plus, les éléments de décoration du Swing Rock Ajoie feront l’objet de mesures spécifiques. Ce concept de protection incendie doit encore être validé par l’ECA Jura. La maire de Haute-Ajoie Josiane Sudan précise aussi que ces solutions provisoires doivent recevoir l’aval du Conseil communal lundi prochain.





Le soulagement du Swing Rock Ajoie

Luc Migy rappelle que « ces mesures ne visent pas à restreindre les libertés mais à assurer la protection des personnes ». Du côté de la société Swing Rock Ajoie, son président Christian Lerch est soulagé. Cette séance s’est avérée positive, selon lui. /ncp