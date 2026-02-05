Saicourt mise sur le solaire

EcooSol étend son réseau dans le Jura bernois. La coopérative a mis en service cette semaine une cinquième installation photovoltaïque. Elle en a fait état jeudi matin. Près de 450 mètres carrés de panneaux solaires ont été posés, en collaboration avec la commune de Saicourt, sur le toit de la halle de gymnastique du Fuet. D’une puissance de 100 kilowatts, ils produiront l’équivalent annuel de la consommation d’une trentaine de ménages. Particularité de l’installation : 10% des 218 panneaux ont été posés à la verticale. « Ils participent grandement à une augmentation de la production hivernale, qui est un gros enjeu aujourd’hui », précise François Roquier. Le co-président d’EcooSol explique cette hausse par un meilleur angle d’incidence du soleil en hiver… et l’absence de neige sur les panneaux.