Saicourt mise sur le solaire

La commune a doté le toit de la halle de gymnastique du Fuet d’une installation photovoltaïque ...
Saicourt mise sur le solaire

La commune a doté le toit de la halle de gymnastique du Fuet d’une installation photovoltaïque d’une puissance de 100 kilowatts. Développé avec EcooSol, ce projet permettra d’améliorer la production hivernale grâce à des panneaux verticaux.

Des panneaux solaires couvrent désormais une grande partie du toit de la halle de gymnastique du Fuet (photo : EcooSol). Des panneaux solaires couvrent désormais une grande partie du toit de la halle de gymnastique du Fuet (photo : EcooSol).

EcooSol étend son réseau dans le Jura bernois. La coopérative a mis en service cette semaine une cinquième installation photovoltaïque. Elle en a fait état jeudi matin. Près de 450 mètres carrés de panneaux solaires ont été posés, en collaboration avec la commune de Saicourt, sur le toit de la halle de gymnastique du Fuet. D’une puissance de 100 kilowatts, ils produiront l’équivalent annuel de la consommation d’une trentaine de ménages. Particularité de l’installation : 10% des 218 panneaux ont été posés à la verticale. « Ils participent grandement à une augmentation de la production hivernale, qui est un gros enjeu aujourd’hui », précise François Roquier. Le co-président d’EcooSol explique cette hausse par un meilleur angle d’incidence du soleil en hiver… et l’absence de neige sur les panneaux.

François Roquier : « C’est un projet assez significatif. »

Ecouter le son

François Roquier est le co-président d'EcooSol. François Roquier est le co-président d'EcooSol.

Cette installation permet à EcooSol de couvrir désormais les besoins annuels d’une centaine de ménages. Quatre projets ont déjà vu le jour sur l’entreprise Sontex à Sonceboz, ainsi que sur le bâtiment municipal, l’école et la station d’épuration de La Ferrière. La salle polyvalente de Cormoret devrait être la prochaine à être couverte de panneaux solaires dans les prochains mois.


Un investissement moindre pour la commune

La coopérative EcooSol a financé 80% de ce projet, devisé à 156'000 francs. La commune de Saicourt a payé le solde. Elle va, en bonne partie, autoconsommer le courant produit au Fuet via son administration et sa halle de gymnastique, en créant un regroupement virtuel de consommateurs propres (RCP). À courte terme, une communauté électrique locale (CEL) devrait aussi en profiter.

François Roquier détaille les principes de RCP et de CEL

Ecouter le son

EcooSol a vu le jour en 2021. La coopérative a pour but de favoriser l’émergence d’installations photovoltaïques de moyenne à grande importance dans le périmètre du Grand Chasseral. /msc


 

Actualités suivantes

Des améliorations en vue pour le bâtiment communal d'Alle

Des améliorations en vue pour le bâtiment communal d'Alle

Région    Actualisé le 05.02.2026 - 11:16

« En Boîte » : JAG Porrentruy, primée à l’international

« En Boîte » : JAG Porrentruy, primée à l’international

Région    Actualisé le 05.02.2026 - 09:00

« Regards croisés » : les enjeux de la nouvelle législature pour trois jeunes députés

« Regards croisés » : les enjeux de la nouvelle législature pour trois jeunes députés

Région    Actualisé le 04.02.2026 - 19:30

De la prison avec sursis pour un viol collectif

De la prison avec sursis pour un viol collectif

Région    Actualisé le 04.02.2026 - 17:39

Articles les plus lus

Les 91 sirènes jurassiennes retentissent normalement

Les 91 sirènes jurassiennes retentissent normalement

Région    Actualisé le 04.02.2026 - 16:29

Plus de peur que de mal pour les Petites Familles

Plus de peur que de mal pour les Petites Familles

Région    Actualisé le 04.02.2026 - 17:29

De la prison avec sursis pour un viol collectif

De la prison avec sursis pour un viol collectif

Région    Actualisé le 04.02.2026 - 17:39

« Regards croisés » : les enjeux de la nouvelle législature pour trois jeunes députés

« Regards croisés » : les enjeux de la nouvelle législature pour trois jeunes députés

Région    Actualisé le 04.02.2026 - 19:30