Saicourt mise sur le solaire

La commune a doté le toit de la halle de gymnastique du Fuet d’une installation photovoltaïque d’une puissance de 100 kilowatts. Développé avec EcooSol, ce projet permettra d’améliorer la production hivernale grâce à des panneaux verticaux.
EcooSol étend son réseau dans le Jura bernois. La coopérative a mis en service cette semaine une cinquième installation photovoltaïque. Elle en a fait état jeudi matin. Près de 450 mètres carrés de panneaux solaires ont été posés, en collaboration avec la commune de Saicourt, sur le toit de la halle de gymnastique du Fuet. D’une puissance de 100 kilowatts, ils produiront l’équivalent annuel de la consommation d’une trentaine de ménages. Particularité de l’installation : 10% des 218 panneaux ont été posés à la verticale. « Ils participent grandement à une augmentation de la production hivernale, qui est un gros enjeu aujourd’hui », précise François Roquier. Le co-président d’EcooSol explique cette hausse par un meilleur angle d’incidence du soleil en hiver… et l’absence de neige sur les panneaux.
François Roquier : « C’est un projet assez significatif. »
Cette installation permet à EcooSol de couvrir désormais les besoins annuels d’une centaine de ménages. Quatre projets ont déjà vu le jour sur l’entreprise Sontex à Sonceboz, ainsi que sur le bâtiment municipal, l’école et la station d’épuration de La Ferrière. La salle polyvalente de Cormoret devrait être la prochaine à être couverte de panneaux solaires dans les prochains mois.
Un investissement moindre pour la commune
La coopérative EcooSol a financé 80% de ce projet, devisé à 156'000 francs. La commune de Saicourt a payé le solde. Elle va, en bonne partie, autoconsommer le courant produit au Fuet via son administration et sa halle de gymnastique, en créant un regroupement virtuel de consommateurs propres (RCP). À courte terme, une communauté électrique locale (CEL) devrait aussi en profiter.
François Roquier détaille les principes de RCP et de CEL
EcooSol a vu le jour en 2021. La coopérative a pour but de favoriser l’émergence d’installations photovoltaïques de moyenne à grande importance dans le périmètre du Grand Chasseral. /msc