« Chaud Devant » : Diego Rapacchietti

Nous nous retrouvons dans la cuisine de Diego Rapacchietti, musicien et surtout cuisinier de profession. Un métier qu’il a exercé durant plusieurs années avant de battre le rythme de la musique.

Rien de plus simple que de cuire du riz, qui peut accompagner toutes sortes de plats. Mais pendant le temps de cette cuisson, Diego nous raconte quelques souvenirs de cuisine : par exemple, les mots savoureux qui composent les menus, et les goûts de son enfance en Italie, lorsqu’il dégustait, au bord de la mer, une simple tranche de pain avec un peu d’huile d’olive. / jmp