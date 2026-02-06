« Chaud Devant » : Diego Rapacchietti

Musicien et passionné des goûts de l’Italie, Diego Rapacchietti nous propose de faire chauffer ...
« Chaud Devant » : Diego Rapacchietti

Musicien et passionné des goûts de l’Italie, Diego Rapacchietti nous propose de faire chauffer un peu de riz « pilaf ». Mais ce qui nous enchante, ce n’est pas le riz qui cuit, ce sont les histoires de Diego autour des bonnes saveurs.

Diego Rapacchietti, le rythme et la cuisine dans la peau. Diego Rapacchietti, le rythme et la cuisine dans la peau.

Nous nous retrouvons dans la cuisine de Diego Rapacchietti, musicien et surtout cuisinier de profession. Un métier qu’il a exercé durant plusieurs années avant de battre le rythme de la musique.

Rien de plus simple que de cuire du riz, qui peut accompagner toutes sortes de plats. Mais pendant le temps de cette cuisson, Diego nous raconte quelques souvenirs de cuisine : par exemple, les mots savoureux qui composent les menus, et les goûts de son enfance en Italie, lorsqu’il dégustait, au bord de la mer, une simple tranche de pain avec un peu d’huile d’olive. / jmp

Diego Rapacchietti : « Dans mon enfance, il y avait des goûts simples, mais qui nous procuraient un énorme plaisir… »

