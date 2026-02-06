Comité formellement élu pour la Fédération jurassienne du sport

Une première assemblée générale et de belles promesses pour la Fédération jurassienne du sport. Les neuf membres du comité ont officiellement été élus jeudi soir à Glovelier. Il s’agit des co-présidents Serge Jubin et Jacky Borruat, ainsi que de Manuella Borruat, Rosalie Chambaz, Caroline Lachat, Moïse Berberat, Roland Gogniat, Emilien Hertzeisen et Cyrille Maillard.

Les membres de la FeJuSpo ont déclaré que l’initiative pour consacrer 1% du budget cantonal au sport allait être transmise au Parlement jurassien d’ici l’été. Le ministre Raphaël Ciocchi s’est aussi exprimé jeudi soir à Glovelier. Serge Jubin a salué sa prise de parole teintée « d’intentions fortes ». Il souligne, par ailleurs, « l’adéquation du discours du ministre avec le contenu de l’initiative déposée ». /mle