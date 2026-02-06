Comité formellement élu pour la Fédération jurassienne du sport

Neuf personnes ont été élues officiellement jeudi soir lors de l’assemblée de la FeJuSpo, fédération ...
Neuf personnes ont été élues officiellement jeudi soir lors de l’assemblée de la FeJuSpo, fédération qui prône la pratique sportive dans notre région.

Une partie des membres du comité de la Fédération jurassienne du sport. (Photo : archives FeJuSpo) Une partie des membres du comité de la Fédération jurassienne du sport. (Photo : archives FeJuSpo)

Une première assemblée générale et de belles promesses pour la Fédération jurassienne du sport. Les neuf membres du comité ont officiellement été élus jeudi soir à Glovelier. Il s’agit des co-présidents Serge Jubin et Jacky Borruat, ainsi que de Manuella Borruat, Rosalie Chambaz, Caroline Lachat, Moïse Berberat, Roland Gogniat, Emilien Hertzeisen et Cyrille Maillard.

Les membres de la FeJuSpo ont déclaré que l’initiative pour consacrer 1% du budget cantonal au sport allait être transmise au Parlement jurassien d’ici l’été. Le ministre Raphaël Ciocchi s’est aussi exprimé jeudi soir à Glovelier. Serge Jubin a salué sa prise de parole teintée « d’intentions fortes ». Il souligne, par ailleurs, « l’adéquation du discours du ministre avec le contenu de l’initiative déposée ». /mle


 

