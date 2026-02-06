Jour J-1 pour Léa et ses fans

La Biennoise s’apprête à vivre la finale de la « Star Academy » ce samedi sur TF1. Ses performances ...
La Biennoise s’apprête à vivre la finale de la « Star Academy » ce samedi sur TF1. Ses performances musicales ont séduit certains Jurassien(ne)s qui sont devenus fans.

La Biennoise Léa Doffey prendra part à la finale de la Star Academy ce samedi. (Photo : Capture d'écran / YouTube / Star Academy Officiel) La Biennoise Léa Doffey prendra part à la finale de la Star Academy ce samedi. (Photo : Capture d'écran / YouTube / Star Academy Officiel)

Léa, finaliste de la « Star Academy », tentera de devenir la première Suissesse vainqueure de l’émission sur TF1 qui vit sa 13e saison. La Biennoise de 22 ans a réalisé un exploit majeur en franchissant toutes les étapes pour se hisser en finale et défier Ambre, la candidate française âgée de 18 ans. Léa Doffey, assistante médicale, s’est trouvée des fans au fil des émissions et de ses prestations. Carole Crelier de Bure en fait partie : « Elle a une voix magnifique et elle a beaucoup progressé de semaine en semaine. » L’Ajoulote ne manquerait sous aucun prétexte la finale de samedi.

Carole Crelier : « Elle m’a beaucoup touchée depuis le début. »

La finale sera diffusée sur TF1 ce samedi à partir de 21h10. Le trophée s'accompagne d'un contrat chez Sony Music et de 100'000 euros. Les Suisses ne pourront pas voter par téléphone contrairement aux personnes résidant en France qui peuvent le faire grâce à un SMS à 0.99 euro ou un appel surtaxé. Des fans qui se réunissent sur les réseaux sociaux ont trouvé la parade avec une cagnotte en ligne. Elle permet de rembourser un Français qui s’occupe de dépenser les sommes récoltées. /rce


