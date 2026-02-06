Jour J-1 pour Léa et ses fans

Léa, finaliste de la « Star Academy », tentera de devenir la première Suissesse vainqueure de l’émission sur TF1 qui vit sa 13e saison. La Biennoise de 22 ans a réalisé un exploit majeur en franchissant toutes les étapes pour se hisser en finale et défier Ambre, la candidate française âgée de 18 ans. Léa Doffey, assistante médicale, s’est trouvée des fans au fil des émissions et de ses prestations. Carole Crelier de Bure en fait partie : « Elle a une voix magnifique et elle a beaucoup progressé de semaine en semaine. » L’Ajoulote ne manquerait sous aucun prétexte la finale de samedi.