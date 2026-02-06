Le Tropicana Beach Contest aura bien lieu en 2026

Le Tropicana Beach Contest vivra bel et bien sa 18e édition en 2026. La manifestation caritative se tiendra du 29 au 31 octobre à la Halle des Fêtes de Bassecourt qui se transformera pour l’occasion en plage géante. Les organisateurs ont décidé de reporter l’événement après avoir été contraints d’annuler l’édition prévue fin janvier à cause des mesures de sécurité requises par les autorités. Le Tropicana Beach Contest accueillera plusieurs associations dans le sable vadais pendant trois jours de fête. Comme d’habitude, le bénéfice entier de la manifestation leur sera reversé.

A noter encore que les organisateurs du TBC ont confirmé que l'édition 2027 se tiendra en janvier. /mle