Le Tropicana Beach Contest aura bien lieu en 2026

Les organisateurs ont décidé de reporter la manifestation au dernier week-end d’octobre.
Le Tropicana Beach Contest aura bien lieu en 2026

Les organisateurs ont décidé de reporter la manifestation au dernier week-end d’octobre.

La plage aux enfants organisée dans le cadre du Tropicana Beach Contest aura aussi lieu cette année. La plage aux enfants organisée dans le cadre du Tropicana Beach Contest aura aussi lieu cette année.

Le Tropicana Beach Contest vivra bel et bien sa 18e édition en 2026. La manifestation caritative se tiendra du 29 au 31 octobre à la Halle des Fêtes de Bassecourt qui se transformera pour l’occasion en plage géante. Les organisateurs ont décidé de reporter l’événement après avoir été contraints d’annuler l’édition prévue fin janvier à cause des mesures de sécurité requises par les autorités. Le Tropicana Beach Contest accueillera plusieurs associations dans le sable vadais pendant trois jours de fête. Comme d’habitude, le bénéfice entier de la manifestation leur sera reversé.

A noter encore que les organisateurs du TBC ont confirmé que l'édition 2027 se tiendra en janvier. /mle


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le prix du gaz chute en 2026 pour les Delémontains

Le prix du gaz chute en 2026 pour les Delémontains

Région    Actualisé le 06.02.2026 - 10:46

« Le monde en cause » : les Portugais choisissent leur président

« Le monde en cause » : les Portugais choisissent leur président

Région    Actualisé le 06.02.2026 - 10:37

« L’autre revue de presse » : Xamax sous Xanax ?

« L’autre revue de presse » : Xamax sous Xanax ?

Région    Actualisé le 06.02.2026 - 10:02

Légère augmentation du taux de chômage en janvier

Légère augmentation du taux de chômage en janvier

Région    Actualisé le 06.02.2026 - 08:29

Articles les plus lus

Légère augmentation du taux de chômage en janvier

Légère augmentation du taux de chômage en janvier

Région    Actualisé le 06.02.2026 - 08:29

L’avenir de l’industrie de l’Arc jurassien en question

L’avenir de l’industrie de l’Arc jurassien en question

Région    Actualisé le 06.02.2026 - 09:51

« L’autre revue de presse » : Xamax sous Xanax ?

« L’autre revue de presse » : Xamax sous Xanax ?

Région    Actualisé le 06.02.2026 - 10:02

Le Tropicana Beach Contest aura bien lieu en 2026

Le Tropicana Beach Contest aura bien lieu en 2026

Région    Actualisé le 06.02.2026 - 10:45

Légère augmentation du taux de chômage en janvier

Légère augmentation du taux de chômage en janvier

Région    Actualisé le 06.02.2026 - 08:29

L’avenir de l’industrie de l’Arc jurassien en question

L’avenir de l’industrie de l’Arc jurassien en question

Région    Actualisé le 06.02.2026 - 09:51

« L’autre revue de presse » : Xamax sous Xanax ?

« L’autre revue de presse » : Xamax sous Xanax ?

Région    Actualisé le 06.02.2026 - 10:02

Un coup de pouce supplémentaire pour l’innovation

Un coup de pouce supplémentaire pour l’innovation

Région    Actualisé le 06.02.2026 - 10:17

Le Swing Rock Ajoie devrait pouvoir faire ses soirées

Le Swing Rock Ajoie devrait pouvoir faire ses soirées

Région    Actualisé le 05.02.2026 - 17:24

L’avenir de l’industrie de l’Arc jurassien en question

L’avenir de l’industrie de l’Arc jurassien en question

Région    Actualisé le 06.02.2026 - 09:51

Un coup de pouce supplémentaire pour l’innovation

Un coup de pouce supplémentaire pour l’innovation

Région    Actualisé le 06.02.2026 - 10:17

La jeunesse prend l'antenne

La jeunesse prend l'antenne

Région    Actualisé le 06.02.2026 - 10:20