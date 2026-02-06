Le prix du gaz chute en 2026 pour les Delémontains

Soulagement pour le porte-monnaie des Delémontains : le prix du gaz chute de 13% en 2026. Les Services industriels de Delémont ont communiqué ce vendredi le prix du gaz pour l’année à venir. Ils annoncent une baisse moyenne de 13%, ce qui correspond à une économie d’environ 340 francs par année pour la consommation moyenne d’une maison individuelle.





Une baisse qui devient habituelle

Il s’agit de la troisième diminution des prix consécutive, après celles de 20% annoncées en 2024 et 2025. « Cette évolution est le fruit d’une stratégie d’approvisionnement équilibrée, dans un contexte de marché du gaz favorable », expliquent les SID.

Le texte souligne également que le produit « Gaz énergie + », composé d’une part de biogaz local et adopté l’année dernière, continue de se développer. Le produit contribue à soutenir la centrale de biogaz de Courtemelon « par l’acquisition de garanties d’origine à hauteur de 1’500’000 kWh pour l’année 2026 ». La production régionale de biogaz se voit ainsi renforcée, tout en garantissant des tarifs compétitifs à sa clientèle, selon le communiqué. /comm-pch