Légère augmentation du taux de chômage en janvier

Le taux de chômage a très légèrement augmenté à 5,5% en janvier dans le canton du Jura. À la fin du mois, 2’722 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’office régional de placement (ORP), dont 2’157 chômeurs et 565 demandeurs d’emploi non chômeurs. Cela représente 54 chômeurs de plus qu’à fin décembre. En variation annuelle, le chômage progresse de 0,4 point, selon les chiffres du chômage communiqués ce vendredi par le Canton du Jura.

L’ensemble des demandeurs d’emploi suivis par l’ORP a augmenté de 26 personnes en janvier, représentant 6,9% de la population active domiciliée dans le canton. Durant le mois, 284 dossiers ont été ouverts et 262 fermés.

Dans le détail, le taux de chômage atteint 5,9% dans le district de Delémont, 5,3% à Porrentruy, 3,4% dans celui des Franches-Montagnes, et 7,5% dans celui de Moutier. À l’échelle nationale, le taux de chômage s’élève à 3,2% en janvier, en augmentation de 0,1 point rapport à décembre.

En novembre, 133 entreprises jurassiennes ont bénéficié des réductions de l’horaire de travail (RHT), soit 2 de plus qu’en décembre et 25 de plus qu’il y a un an.





L’entrée de la cité prévôtoise dans les statistiques

À noter que le district de Moutier a été ajouté aux statistiques cantonales, également pour les variations mensuelles et annuelles. /comm-pch