Pas de relâche de lynx dans les Grisons

Le canton du Jura était partenaire de l’opération qui visait à transférer un lynx, capturé ...
Pas de relâche de lynx dans les Grisons

Le canton du Jura était partenaire de l’opération qui visait à transférer un lynx, capturé dans l’Arc jurassien, dans les Grisons. Le programme a été avorté.

Un lynx femelle ne sera pas capturé dans l’Arc jurassien pour être ensuite relâché dans les Grisons. (Photo d'illustration : libre de droits). Un lynx femelle ne sera pas capturé dans l’Arc jurassien pour être ensuite relâché dans les Grisons. (Photo d'illustration : libre de droits).

Il n’y aura pas de capture et de relâche de lynx comme initialement annoncé. Un individu femelle devait être capturé dans l’Arc jurassien puis relâché dans les Grisons. L’Office fédéral de l’environnement avait donné son feu vert en novembre l’année passée. Le canton du Jura s’était porté candidat dans ce programme. Encadrée par la fondation Kora et l’Institut pour la santé des poissons et des animaux sauvages, l’opération de capture devait commencer au début du mois de février. Les Grisons se sont rétractés au niveau politique. Le programme est donc avorté, selon nos informations.

La venue d’un lynx dans les Grisons devait renforcer la diversité génétique de l’animal dans la région, et également combler la perte de trois individus tirés accidentellement. En effet, en novembre 2024, un garde-chasse grison avait confondu un lynx mâle adulte et deux jeunes avec des loups et les avait abattus par erreur. Dénoncé à la justice, il avait dû s’acquitter d’une amende à quatre chiffres. /ech


Actualisé le

 

