Alle ouvre le bal des carnavals jurassiens

Le carnaval prend une semaine d’avance en Ajoie. Les festivités se dérouleront ce samedi à Alle. Au programme : le carnaval des enfants avec un cortège qui devrait réunir quelque 300 bambins dès 14h. Un souper-spectacle suivra un peu plus tard et dès 22h30, une soirée dansante avec un hommage à France Gall et la présence d’un DJ. Alors que des carnavals pour enfants à Courgenay et Porrentruy ont été annulés, la tradition est bien implantée à Alle puisque cette année marque la 30e édition. Une longévité qui fait plaisir au président du comité d’organisation Giuseppe Pascale : « On a des membres qui font partie du comité depuis 30 ans. Avoir des membres fondateurs encore là, c’est important pour nous. » Aujourd’hui, le comité compte une quinzaine de membres.