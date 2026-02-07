Alle ouvre le bal des carnavals jurassiens

La manifestation vivra sa 30e édition ce samedi. Petits et grands devraient trouver de quoi ...
La manifestation vivra sa 30e édition ce samedi. Petits et grands devraient trouver de quoi s’amuser.

Depuis 30 ans, les amoureux du Carnaval se retrouvent à Alle une semaine avant les autres. (Photo : Carnav'Alle) Depuis 30 ans, les amoureux du Carnaval se retrouvent à Alle une semaine avant les autres. (Photo : Carnav'Alle)

Le carnaval prend une semaine d’avance en Ajoie. Les festivités se dérouleront ce samedi à Alle. Au programme : le carnaval des enfants avec un cortège qui devrait réunir quelque 300 bambins dès 14h. Un souper-spectacle suivra un peu plus tard et dès 22h30, une soirée dansante avec un hommage à France Gall et la présence d’un DJ. Alors que des carnavals pour enfants à Courgenay et Porrentruy ont été annulés, la tradition est bien implantée à Alle puisque cette année marque la 30e édition. Une longévité qui fait plaisir au président du comité d’organisation Giuseppe Pascale : « On a des membres qui font partie du comité depuis 30 ans. Avoir des membres fondateurs encore là, c’est important pour nous. » Aujourd’hui, le comité compte une quinzaine de membres.

Giuseppe Pascale : « On aimerait bien garder cette tradition. »

Le carnaval n’a jamais eu autant de succès en Ajoie que dans la vallée de Delémont ou aux Franches-Montagnes et la tendance ne semble pas s’inverser, mais Giuseppe Pascale et son équipe comptent bien faire vivre la tradition. « On est encore les seuls en Ajoie à organiser une soirée dansante. » Chaque année, le comité et des bénévoles se démènent pour préparer des peintures et des décorations caractéristiques du carnaval pour égayer la salle des fêtes à Alle. /rce


 

