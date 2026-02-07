Alle ouvre le bal des carnavals jurassiens

Le carnaval prend une semaine d’avance en Ajoie. Les festivités se dérouleront ce samedi à Alle. Au programme : le carnaval des enfants avec un cortège qui devrait réunir quelque 300 bambins dès 14h. Un souper-spectacle suivra un peu plus tard et dès 22h30, une soirée dansante avec un hommage à France Gall et la présence d’un DJ. Alors que des carnavals pour enfants à Courgenay et Porrentruy ont été annulés, la tradition est bien implantée à Alle puisque cette année marque la 30e édition. Une longévité qui fait plaisir au président du comité d’organisation Giuseppe Pascale : « On a des membres qui font partie du comité depuis 30 ans. Avoir des membres fondateurs encore là, c’est important pour nous. » Aujourd’hui, le comité compte une quinzaine de membres.
Giuseppe Pascale : « On aimerait bien garder cette tradition. »
Le carnaval n’a jamais eu autant de succès en Ajoie que dans la vallée de Delémont ou aux Franches-Montagnes et la tendance ne semble pas s’inverser, mais Giuseppe Pascale et son équipe comptent bien faire vivre la tradition. « On est encore les seuls en Ajoie à organiser une soirée dansante. » Chaque année, le comité et des bénévoles se démènent pour préparer des peintures et des décorations caractéristiques du carnaval pour égayer la salle des fêtes à Alle. /rce