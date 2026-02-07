Les patoisants sont de retour sur les planches

Ils présenteront une pièce de Michel Cerf « La jeune fille au chapeau de paille » à partir ...
Ils présenteront une pièce de Michel Cerf « La jeune fille au chapeau de paille » à partir du 1er mars.

L’Amicale des patoisants d’Ajoie et du Clos-du Doubs remonte sur les planches. Elle présente son nouveau théâtre du 1er mars au 15 mars à Boncourt. Au total, six représentations sont au programme. La pièce écrite et mise en scène par Michel Cerf, dit L’Micou, s’intitule « La jeune fille au chapeau de paille » et réunira une douzaine d’acteurs. « On propose une pièce qui n’est pas du théâtre de boulevard. C’est l’histoire d’un vieux garçon qui met une annonce pour trouver une femme et qui finira par la trouver », explique Michel Cerf.

Les patoisants offrent un appui pour permettre de suivre au mieux le théâtre en projetant les mots et les phrases clés sur un écran durant le spectacle. Celui-ci sera précédé par une série de chants interprétés par la chorale. Les réservations peuvent se faire en appelant le 032 471 20 86 ou par couriel à l'adresse suivante : amburkhalter@bluewin.ch. /rce


 

