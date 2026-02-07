Les patoisants sont de retour sur les planches

L’Amicale des patoisants d’Ajoie et du Clos-du Doubs remonte sur les planches. Elle présente son nouveau théâtre du 1er mars au 15 mars à Boncourt. Au total, six représentations sont au programme. La pièce écrite et mise en scène par Michel Cerf, dit L’Micou, s’intitule « La jeune fille au chapeau de paille » et réunira une douzaine d’acteurs. « On propose une pièce qui n’est pas du théâtre de boulevard. C’est l’histoire d’un vieux garçon qui met une annonce pour trouver une femme et qui finira par la trouver », explique Michel Cerf.