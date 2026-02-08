Les Breuleux veulent créer une décharge provisoire

Les Breuleux ont besoin d’une décharge provisoire. Son installation est prévue sur un pâturage dans le secteur « Sur-Angosse Nord Cerneux », à la sortie du village franc-montagnard en direction de Mont-Tramelan. Les ayants droit ont accepté le projet fin janvier. C’est au tour de la population breulotière de se prononcer en assemblée communale extraordinaire le 2 mars prochain. Selon le Journal officiel paru ce jeudi, la future décharge aurait une durée de vie de quatre à cinq ans. Elle serait de type A destinée aux matériaux d’excavation non pollués et vouée à accueillir jusqu’à 45'000 m3 de déchets, l’équivalent d’une quinzaine de piscines olympiques. Le projet répond à une demande pressante. D’après les documents transmis à RFJ par la commune, plusieurs chantiers d’envergure doivent s’ouvrir cet automne aux Breuleux, notamment sur trois sites de la marque horlogère Valgine. Une fois le délai des quatre à cinq ans passé, le lieu sera entièrement remis en zone de pâturage.

Le dossier prévoit aussi la création d’un passage sous-voie à proximité de la décharge pour éviter au bétail de traverser la route communale ainsi qu’une indemnité, encore à fixer, pour dédommager la perte de surfaces subie par l’agriculteur concerné. /nmy