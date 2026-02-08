Véhicule à contresens sur la Transjurane

Un conducteur s’est engagé à contresens sur l’autoroute A16, à la jonction de Porrentruy Est samedi vers 15h00. Il a poursuivi sa route en direction de Delémont, sur la voie France. Le véhicule a été intercepté peu avant l’entrée du tunnel du Mont-Terri. Une patrouille de police l’a immobilisé.

Malgré un flux de circulation relativement important, aucun accident n’est à déplorer à la suite de ce comportement dangereux, indique la police cantonale jurassienne dimanche. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes précises de cet évènement. /comm-rce