Véhicule à contresens sur la Transjurane

Frayeur pour certains automobilistes qui circulaient entre Courgenay et Porrentruy samedi ...
Véhicule à contresens sur la Transjurane

Frayeur pour certains automobilistes qui circulaient entre Courgenay et Porrentruy samedi. Un véhicule s’est engagé sur la mauvaise voie, mais n’a heureusement pas causé d’accident.

La police cantonale jurassienne a mis fin au contresens peu avant le tunnel du Mont-Terri. La police cantonale jurassienne a mis fin au contresens peu avant le tunnel du Mont-Terri.

Un conducteur s’est engagé à contresens sur l’autoroute A16, à la jonction de Porrentruy Est samedi vers 15h00. Il a poursuivi sa route en direction de Delémont, sur la voie France. Le véhicule a été intercepté peu avant l’entrée du tunnel du Mont-Terri. Une patrouille de police l’a immobilisé.

Malgré un flux de circulation relativement important, aucun accident n’est à déplorer à la suite de ce comportement dangereux, indique la police cantonale jurassienne dimanche. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes précises de cet évènement. /comm-rce


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Léa battue en finale de la Star Academy

Léa battue en finale de la Star Academy

Région    Actualisé le 08.02.2026 - 07:40

Les effets du drame de Crans-Montana sur le secteur incendie dans le Jura

Les effets du drame de Crans-Montana sur le secteur incendie dans le Jura

Région    Actualisé le 06.02.2026 - 16:21

Les patoisants sont de retour sur les planches

Les patoisants sont de retour sur les planches

Région    Actualisé le 07.02.2026 - 15:30

« Le frelon asiatique est un problème de santé publique » pour l’association Dare-Dard

« Le frelon asiatique est un problème de santé publique » pour l’association Dare-Dard

Région    Actualisé le 07.02.2026 - 12:52

Articles les plus lus

Jour J-1 pour Léa et ses fans

Jour J-1 pour Léa et ses fans

Région    Actualisé le 06.02.2026 - 16:38

Alle ouvre le bal des carnavals jurassiens

Alle ouvre le bal des carnavals jurassiens

Région    Actualisé le 07.02.2026 - 08:30

« Le frelon asiatique est un problème de santé publique » pour l’association Dare-Dard

« Le frelon asiatique est un problème de santé publique » pour l’association Dare-Dard

Région    Actualisé le 07.02.2026 - 12:52

Les patoisants sont de retour sur les planches

Les patoisants sont de retour sur les planches

Région    Actualisé le 07.02.2026 - 15:30

La cigogne « Porrentruy » munie d'une balise déclarée morte

La cigogne « Porrentruy » munie d'une balise déclarée morte

Région    Actualisé le 06.02.2026 - 12:31

Du changement pour le restaurant de la patinoire à Porrentruy

Du changement pour le restaurant de la patinoire à Porrentruy

Région    Actualisé le 06.02.2026 - 14:00

Jour J-1 pour Léa et ses fans

Jour J-1 pour Léa et ses fans

Région    Actualisé le 06.02.2026 - 16:38

Alle ouvre le bal des carnavals jurassiens

Alle ouvre le bal des carnavals jurassiens

Région    Actualisé le 07.02.2026 - 08:30