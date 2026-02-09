« Café des Arts » : Arthur H 

Samedi soir, c’est le chanteur Arthur H qui a enchanté le public du Théâtre du Jura à Delémont avec sa voix rauque et ses chansons, qui sont autant d’histoires et d’univers. « La voix est très mystérieuse, elle est liée à l’abandon. Elle demande d’abandonner toute idée de soi, ma voix me traverse et me fait renoncer à ma propre volonté pour transmettre des histoires », explique le chanteur.

Avec son complice musicien et violoncelliste Pierre Lebourgois, ils ont joué, improvisé et transmis des émotions dans un concert généreux de plus de deux heures trente, marqué par des chansons parfois acoustiques ou électriques. Les chansons d’Arthur H relatent soit l’amour, soit les petits bonheurs de la vie, dans un spectacle intitulé « Autour du soleil », qui offre au chanteur de belles plages de liberté. /jmp