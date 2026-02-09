« Café des Arts » : Arthur H 

Le chanteur Arthur H a conquis le public jurassien samedi soir sur la grande scène du Théâtre ...
Le chanteur Arthur H a conquis le public jurassien samedi soir sur la grande scène du Théâtre du Jura à Delémont. Son concert intitulé « Autour du soleil » dévoile des chansons de la vie, et des petites histoires du quotidien.

Coiffé de son chapeau, Arthur H est prêt à partager ses chansons avec le public. Coiffé de son chapeau, Arthur H est prêt à partager ses chansons avec le public.

Samedi soir, c’est le chanteur Arthur H qui a enchanté le public du Théâtre du Jura à Delémont avec sa voix rauque et ses chansons, qui sont autant d’histoires et d’univers. « La voix est très mystérieuse, elle est liée à l’abandon. Elle demande d’abandonner toute idée de soi, ma voix me traverse et me fait renoncer à ma propre volonté pour transmettre des histoires », explique le chanteur.

Avec son complice musicien et violoncelliste Pierre Lebourgois, ils ont joué, improvisé et transmis des émotions dans un concert généreux de plus de deux heures trente, marqué par des chansons parfois acoustiques ou électriques. Les chansons d’Arthur H relatent soit l’amour, soit les petits bonheurs de la vie, dans un spectacle intitulé « Autour du soleil », qui offre au chanteur de belles plages de liberté. /jmp

Arthur H : « Être sur scène face au public, c’est comme partager un moment avec des amis… »

