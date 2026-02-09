Granges : un retraité poussé sur les rails et gravement blessé

Un retraité a été poussé sur les rails par un inconnu qui venait de lui demander de l'argent dimanche peu avant 15h, au moment où un train entrait en gare de Granges Nord, sur la voie CFF entre Delémont et Bienne. L'homme a été gravement blessé aux jambes et héliporté à l'hôpital, a indiqué ce lundi la police soleuroise. La police et le ministère public ont ouvert une enquête et recherchent des témoins. Le suspect aurait abordé d'autres personnes à la gare avant les faits. Ensuite, il se serait dirigé à pied vers le parking de la gare, précise la police. /ATS