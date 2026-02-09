Le Conseil général de Haute-Sorne veut limiter la vitesse à l’entrée de Courfaivre

Le Conseil communal de Haute-Sorne doit faire le nécessaire pour prévoir l’installation de ralentisseurs ou de chicanes à l’entrée ouest de Courfaivre. Le Conseil général de la commune s’est retrouvé lundi à Undervelier. Il a notamment accepté par 23 voix contre 4 une motion déposée par Sacha Crétin. Le membre du groupe PS-Verts appelait le Conseil communal à s’approcher du Service des infrastructures du canton du Jura afin de prévoir un aménagement permettant de réduire la vitesse à l’entrée de la localité en provenance de Bassecourt.

Le groupe PS-Verts était déjà intervenu à plusieurs reprises ces dernières années à ce sujet. Un radar a été posé à deux occasions à cet endroit. Deux délits de chauffards ont notamment été recensés au printemps dernier. Mais l’exécutif de Haute-Sorne a indiqué en décembre que la situation « n’a pas été jugée comme étant critique ». Il n’a ainsi pas estimé nécessaire de faire les démarches pour l’installation d’un aménagement à l’entrée du village de Courfaivre. Sacha Crétin reconnait que les radars ont « un effet positif », mais que « le naturel revient au galop » lorsque ces appareils sont enlevés.

Lors de la présentation de la motion, le conseiller communal en charge des Travaux publics Frédéric Juillerat a incité les conseillers communaux à accepter cette motion. Il a toutefois indiqué qu’un ralentisseur résoudrait partiellement le problème et pourrait provoquer une augmentation du bruit. /fwo