Le Jura ne se juge pas prêt pour les véhicules autonomes

Dans sa réponse à une question écrite au député du Centre Gauthier Corbat, le Gouvernement estime que les conditions ne sont pas réunies pour tester des véhicules autonomes sur le territoire cantonal.

Dans sa question écrite, le député centriste Gauthier Corbat demandait à l'exécutif de se pencher sur l'implantation d'un projet pilote de mobilité autonome. (Photo : Georges Henz).

Le canton du Jura ne présente actuellement pas un cadre adéquat pour accueillir un projet pilote de mobilité autonome. C’est la réponse du Gouvernement jurassien à une question écrite du député du Centre Gauthier Corbat. L’exécutif relève que les technologies de véhicules sans conducteur nécessitent des infrastructures routières très standardisées, et homogènes, offrant un risque minimal de collisions, difficiles à garantir sur le territoire jurassien, majoritairement rural. Le Gouvernement rappelle aussi que la législation suisse impose la présence d’un téléopérateur capable de reprendre le contrôle à tout moment, ce qui engendre des coûts importants.


Plutôt un facilitateur qu’un porteur de projets à ce stade

Le Gouvernement n’identifie pas non plus de zones ou d’itinéraires jurassiens répondant aux critères nécessaires, comme un flux suffisant de passagers ou l’absence de concurrence avec les transports publics existants. S’il reconnaît l’intérêt potentiel de ces technologies en termes d’innovation, d’attractivité et de transition écologique, le canton du Jura se positionne pour l’heure comme facilitateur et non comme porteur de projets et se disant prêt à accompagner toute initiative portée par des acteurs spécialisés. /tna


 

