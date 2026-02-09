Le futur des écoles questionne à Haute-Sorne

Trouver des solutions pour accueillir plus d’élèves dans les écoles primaires de Haute-Sorne. Le Conseil général de la commune s’est réuni lundi soir. Il a été informé de la planification des effectifs scolaires à l’horizon 2040 effectuée sur la base d'une étude. Haute-Sorne a connu une croissance démographique soutenue durant les huit dernières années. La population pourrait encore croitre de « pratiquement 10% selon les projections », indique le Conseiller communal en charge des bâtiments Julien Meier. Une augmentation qui se répercuterait également sur le nombre d’élèves dans les écoles de Haute-Sorne. A l’heure actuelle, la place disponible dans les bâtiments scolaires permet peu de flexibilité face à l'augmentation des effectifs. Par exemple, deux conteneurs seront installés à Courfaivre, à la rentrée d'août, afin de pallier le manque imminent de locaux.
Des décisions doivent être prises pour permettre d’assumer ces projections selon Julien Meier : « Ces chiffres vont nous aider à prendre la bonne direction. On doit aussi s’approcher de nos voisins qui sont nos partenaires et travailler de manière étroite avec Service de l’enseignement pour prendre les bonnes décisions ».
Julien Meier « On doit prendre des décisions aujourd’hui qui nous amènent jusqu'aux vingt ou trente prochaines années. »
Pas encore fixé sur la recette magique
Le Conseil communal possède plusieurs variantes pour l’accueil de futurs élèves. Il ne s’est pas encore positionné sur la bonne direction à prendre. Une centralisation des derniers degrés primaires fait notamment partie de la réflexion. L'exécutif souhaite « garder les petits degrés dans les villages ». « C’est important de déplacer les enfants un minimum », indique encore Julien Meier. /fwo