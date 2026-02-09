Le futur des écoles questionne à Haute-Sorne

Trouver des solutions pour accueillir plus d’élèves dans les écoles primaires de Haute-Sorne. Le Conseil général de la commune s’est réuni lundi soir. Il a été informé de la planification des effectifs scolaires à l’horizon 2040 effectuée sur la base d'une étude. Haute-Sorne a connu une croissance démographique soutenue durant les huit dernières années. La population pourrait encore croitre de « pratiquement 10% selon les projections », indique le Conseiller communal en charge des bâtiments Julien Meier. Une augmentation qui se répercuterait également sur le nombre d’élèves dans les écoles de Haute-Sorne. A l’heure actuelle, la place disponible dans les bâtiments scolaires permet peu de flexibilité face à l'augmentation des effectifs. Par exemple, deux conteneurs seront installés à Courfaivre, à la rentrée d'août, afin de pallier le manque imminent de locaux.

Des décisions doivent être prises pour permettre d’assumer ces projections selon Julien Meier : « Ces chiffres vont nous aider à prendre la bonne direction. On doit aussi s’approcher de nos voisins qui sont nos partenaires et travailler de manière étroite avec Service de l’enseignement pour prendre les bonnes décisions ».