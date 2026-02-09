Le nouveau Conseil communal officialisé aux Enfers

Quentin Choffat, Nathalie Cattin et Virginie Grivel occuperont bel et bien un siège à l’exécutif ...
Le nouveau Conseil communal officialisé aux Enfers

Quentin Choffat, Nathalie Cattin et Virginie Grivel occuperont bel et bien un siège à l’exécutif alors que Sarah Gerster a repris la mairie de la commune franc-montagnarde.

Il n'y aura pas besoin d'organiser une nouvelle élection aux Enfers. (Photo : archives). Il n'y aura pas besoin d'organiser une nouvelle élection aux Enfers. (Photo : archives).

Le Conseil communal est officiellement au complet aux Enfers. Les trois personnes qui s’étaient portées candidates en janvier dernier rejoindront bel et bien l’exécutif de la commune franc-montagnarde. Un nouveau dépôt de listes avait été agendé à ce lundi midi car Sarah Gerster est devenue maire. Quentin Choffat, Nathalie Cattin et Virginie Grivel occuperont chacun un siège et il n’y aura pas besoin de passer par une élection le 5 avril. /alr


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Granges : un retraité poussé sur les rails et gravement blessé

Granges : un retraité poussé sur les rails et gravement blessé

Région    Actualisé le 09.02.2026 - 13:45

Le Jura ne se juge pas prêt pour les véhicules autonomes

Le Jura ne se juge pas prêt pour les véhicules autonomes

Région    Actualisé le 09.02.2026 - 13:30

« Café des Arts » : Arthur H 

« Café des Arts » : Arthur H 

Région    Actualisé le 09.02.2026 - 11:05

Swiss Music Awards: Baby Volcano parmi les nominés

Swiss Music Awards: Baby Volcano parmi les nominés

Région    Actualisé le 09.02.2026 - 11:03

Articles les plus lus

Swiss Music Awards: Baby Volcano parmi les nominés

Swiss Music Awards: Baby Volcano parmi les nominés

Région    Actualisé le 09.02.2026 - 11:03

« Café des Arts » : Arthur H 

« Café des Arts » : Arthur H 

Région    Actualisé le 09.02.2026 - 11:05

Initiative pour un fonds climat : notre débat en direct

Initiative pour un fonds climat : notre débat en direct

Région    Actualisé le 09.02.2026 - 11:10

Le nouveau Conseil communal officialisé aux Enfers

Le nouveau Conseil communal officialisé aux Enfers

Région    Actualisé le 09.02.2026 - 12:40

« Les Nouvelles du champ » : Lucien Fleury

« Les Nouvelles du champ » : Lucien Fleury

Région    Actualisé le 09.02.2026 - 06:37

Swiss Music Awards: Baby Volcano parmi les nominés

Swiss Music Awards: Baby Volcano parmi les nominés

Région    Actualisé le 09.02.2026 - 11:03

« Café des Arts » : Arthur H 

« Café des Arts » : Arthur H 

Région    Actualisé le 09.02.2026 - 11:05

Initiative pour un fonds climat : notre débat en direct

Initiative pour un fonds climat : notre débat en direct

Région    Actualisé le 09.02.2026 - 11:10

Véhicule à contresens sur la Transjurane

Véhicule à contresens sur la Transjurane

Région    Actualisé le 08.02.2026 - 09:53

Les Breuleux veulent créer une décharge provisoire

Les Breuleux veulent créer une décharge provisoire

Région    Actualisé le 08.02.2026 - 16:30

« Les Nouvelles du champ » : Lucien Fleury

« Les Nouvelles du champ » : Lucien Fleury

Région    Actualisé le 09.02.2026 - 06:37

Initiative pour un fonds climat : notre débat en direct

Initiative pour un fonds climat : notre débat en direct

Région    Actualisé le 09.02.2026 - 11:10