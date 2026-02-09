Le Conseil communal est officiellement au complet aux Enfers. Les trois personnes qui s’étaient portées candidates en janvier dernier rejoindront bel et bien l’exécutif de la commune franc-montagnarde. Un nouveau dépôt de listes avait été agendé à ce lundi midi car Sarah Gerster est devenue maire. Quentin Choffat, Nathalie Cattin et Virginie Grivel occuperont chacun un siège et il n’y aura pas besoin de passer par une élection le 5 avril. /alr
Le nouveau Conseil communal officialisé aux Enfers
Quentin Choffat, Nathalie Cattin et Virginie Grivel occuperont bel et bien un siège à l’exécutif ...
RFJ
