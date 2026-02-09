Initiative pour un fonds climat : notre débat en direct

Le peuple suisse est appelé à se prononcer sur l’initiative populaire « Pour une politique ...
Le peuple suisse est appelé à se prononcer sur l’initiative populaire « Pour une politique énergétique et climatique équitable ». RFJ vous propose un débat en direct de « La Matinale » ce lundi dès 7h40 afin d’éclairer les enjeux de ce texte.

La conseillère aux États Mathilde Crevoisier (PS) et le conseiller national Thomas Stettler (UDC) débattent de l’initiative pour un fonds climat dans « La Matinale ». (Photomontage : Parti socialiste jurassien / Georges Henz.) La conseillère aux États Mathilde Crevoisier (PS) et le conseiller national Thomas Stettler (UDC) débattent de l’initiative pour un fonds climat dans « La Matinale ». (Photomontage : Parti socialiste jurassien / Georges Henz.)

La population suisse se prononcera le 8 mars prochain sur quatre objets fédéraux. L’initiative pour un fonds climat prévoit la création d’un fonds fédéral financé à hauteur de 0,5 à 1 % du produit intérieur brut (PIB) afin de soutenir des mesures en faveur du climat et de l’énergie.

Avec la loi sur le climat et l’innovation, la Suisse s’est fixé l’objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Chaque année, la Confédération consacre environ 2 milliards de francs à la protection du climat, notamment pour encourager les énergies renouvelables ou remplacer les chauffages au mazout par des pompes à chaleur.

L’initiative pour un fonds climat estime ces moyens insuffisants. Elle demande la création d’un fonds alimenté à hauteur de 0,5 à 1 % du produit intérieur brut, soit entre 4 et 8 milliards de francs par an. Ces investissements serviraient à réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les énergies renouvelables, renforcer la biodiversité ou encore soutenir la formation de personnel qualifié, avec une mise en œuvre jugée socialement équitable par les initiants.

Le Conseil fédéral et le Parlement recommandent de rejeter le texte. Ils estiment que la politique climatique actuelle repose sur un ensemble d’instruments efficaces et que l’initiative pèserait trop lourdement sur les finances fédérales en misant presque exclusivement sur les subventions.

Pour vous forger une opinion, « La Matinale » vous propose un débat avec la conseillère aux États socialiste Mathilde Crevoisier et le conseiller national UDC Thomas Stettler. /alr-mlm

Suivez notre débat en direct dès 7h40 :


 

