Encore des chambres d’hôtel en vente à Delémont

Après le Bœuf et la Tour Rouge, c’est au tour du National d’être en vente. Ces trois établissements de Delémont proposent au total une quarantaine de chambres d’hôtel. L’offre dans ce secteur diminue mais ce phénomène n’est pas lié qu’à Delémont. C’est un constat global, note la présidente de l’Association jurassienne et du Jura bernois des hôteliers. « Je ne pense pas que la situation soit critique », selon Emilie Guillaume qui estime toutefois que si les 27 chambres du National venaient à fermer, cela représenterait « une perte d’attractivité de la place hôtelière en général sur Delémont ».