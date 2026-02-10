Encore des chambres d’hôtel en vente à Delémont

Après le Bœuf et la Tour Rouge, c’est au tour du National d’être en vente. Ces trois établissements de Delémont proposent au total une quarantaine de chambres d’hôtel. L’offre dans ce secteur diminue mais ce phénomène n’est pas lié qu’à Delémont. C’est un constat global, note la présidente de l’Association jurassienne et du Jura bernois des hôteliers. « Je ne pense pas que la situation soit critique », selon Emilie Guillaume qui estime toutefois que si les 27 chambres du National venaient à fermer, cela représenterait « une perte d’attractivité de la place hôtelière en général sur Delémont ».
Emilie Guillaume : « On est dans un changement de contexte et de paradigme. »
La présidente de l’Association jurassienne et du Jura bernois des hôteliers avoue que c’est un peu plus compliqué pour les professionnels de la branche depuis une année en raison du contexte économique. « Les marges bénéficiaires dans nos secteurs d’activité sont quand même relativement faibles », ajoute-t-elle en évoquant également la concurrence avec Airbnb. Emilie Guillaume affirme que l’Ibis et le Mercure sont les deux établissements qui tirent la place hôtelière de Delémont en avant, mais que les plus petites structures hôtelières professionnelles ont aussi leur place.
« C’est important d’avoir la souplesse de s’adapter à une personnalisation toujours plus grande de la part des clients. »
En plus du prix de location qui peut être très élevé, Emilie Guillaume souligne encore que pour acheter un bâtiment dans l’hôtellerie ou effectuer des rénovations, 50% à 60% de fonds propres sont demandés lors de prêts hypothécaires. « C’est le cas, à mon avis, du National : pendant des années, il n’y a pas eu de rénovations. C’est un grand bâtiment avec un gros volume. Si aujourd’hui, vous voulez investir pour remettre votre établissement au goût du jour, ce sera des montants exorbitants », relève-t-elle. /ech