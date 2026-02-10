Initiative sur l’argent liquide : notre dossier

L’argent liquide doit être garanti dans notre pays et le franc suisse renforcé. Le Conseil fédéral partage l’objectif à la base de l’initiative « Oui à une monnaie suisse libre et indépendante sous forme de pièces ou de billets » du Mouvement Liberté Suisse. Il a toutefois choisi avec le Parlement d’opposer un contre-projet au texte sur lequel se prononcera la population suisse le 8 mars.

Les autorités estiment que les termes utilisés dans l’initiative ne sont pas suffisamment clairs. « Les initiants veulent que ce soit la Confédération qui s’occupe d’assurer en tout temps du numéraire alors qu’à l’heure actuelle la tâche est dévolue à la Banque nationale suisse », explique Yann Rufer, chargé de cours en économie à la haute école de gestion.





Des risques à ne pas négliger

Le fait de ne pas mentionner la BNS dans la Constitution peut présenter certains risques, selon Yann Rufer. « On le voit dans l’actualité. Le président Trump essaie de réduire les capacités et l’indépendance de la Réserve fédérale américaine. C’est vraiment quelque chose de dangereux même si le système suisse est différent et le risque plus faible », souligne le spécialiste.