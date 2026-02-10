L’individu suspecté de cambriolage toujours en fuite

Un homme d’une quarantaine d’années s’est échappé de l’hôpital de Delémont lundi matin après avoir été interpellé pour cambriolage à Miécourt quelques heures plus tôt. Malgré un important dispositif déployé en ville, la Police cantonale jurassienne n’est toujours pas parvenue à le localiser, selon un communiqué transmis ce mardi.

Les faits ont débuté tôt lundi matin. Des collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ont tenté de contrôler un véhicule à Miécourt. Le conducteur a refusé de s’arrêter et a poursuivi sa route malgré des pneus endommagés par une herse cloutée, précise l’OFDF dans son communiqué.

Après environ 800 mètres, la voiture a quitté la route et terminé sa course dans un talus. L’homme a alors tenté de s’enfuir à pied avant d’être intercepté par les forces d’intervention de l’OFDF. Blessé au visage lors de l’accident, il a été remis à la Police cantonale jurassienne.

Acheminé à l’Hôpital du Jura à Delémont pour des contrôles médicaux suite à une blessure à la tête, le suspect a profité des examens pour fausser compagnie aux deux agents qui l’accompagnaient. Un collaborateur de l’OFDF s’est également blessé au dos lors de l’intervention et a consulté à l’hôpital. /comm-mlm