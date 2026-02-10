Les doudous ont rendez-vous à l’hôpital

Les enfants âgés de 4 à 7 ans pourront faire ausculter leur peluche par des étudiants en médecine, physiothérapie et soins infirmiers, ainsi que des pharmaciens, lors d’un parcours ludique et immersif dans les coulisses de l’hôpital. « L’objectif est d’offrir aux enfants une immersion ludique dans le monde hospitalier et de diminuer leur éventuelle crainte des blouses blanches », expliquent les organisateurs dans un communiqué.

La manifestation se déroulera dès 9h le samedi 14 et le dimanche 15 mars à Porrentruy (locaux du CRE près de la cafétéria) et le samedi 21 et dimanche 22 mars à Delémont (locaux de la physiothérapie). Au total, 330 enfants pourront participer, à raison de sessions d’environ une heure chacun. La visite se conclura par la présentation de l’ambulance, sous la conduite d’un professionnel du sauvetage.

Les inscriptions ouvrent le samedi 14 février à 18h sur le site de l’AJEM. Les parents laissent leur enfant à l’entrée et le retrouvent à la fin du parcours, peluche en main. « Merci d’inscrire votre enfant une seule fois, en choisissant la plage-horaire qui vous convient le mieux, afin de laisser de la place aux autres », précisent les organisateurs dans le communiqué. /comm-mlm