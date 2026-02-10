Matt Pokora annonce sa venue au Chant du Gros

Le chanteur français a dévoilé sur ses réseaux sociaux sa présence au Noirmont le 5 septembre ...
Le chanteur français a dévoilé sur ses réseaux sociaux sa présence au Noirmont le 5 septembre prochain.

Les fans de Matt Pokora ont pu découvrir la venue de l'artiste sur ses réseaux sociaux. (Photo archives : Damien Carnal) Les fans de Matt Pokora ont pu découvrir la venue de l'artiste sur ses réseaux sociaux. (Photo archives : Damien Carnal)

Une première tête d’affiche du Chant du Gros se dévoile avant l'heure. Matt Pokora montera sur la scène du festival du Noirmont le 5 septembre prochain. Le chanteur français a annoncé sa venue dans le Jura lundi soir sur ses réseaux sociaux. Selon la publication, la date franc-montagnarde fait partie de la tournée des festivals d’été de l’artiste strasbourgeois aux plusieurs millions de disques vendus durant sa carrière. Le Chant du Gros n’a toutefois pas encore confirmé l’information. La 34e édition du festival se déroulera du 3 au 5 septembre. /nmy


Actualisé le

 

