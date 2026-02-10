Un joyau du patrimoine culturel jurassien célèbre ses 250 ans

Un orgue qui « parle » avec l’accent jurassien

L’instrument a connu deux restaurations, la dernière datant de 2004, menée par le facteur d’orgues Bertrand Cattiaux. Un travail marqué par une approche singulière, inspirée du « parler jurassien ». « On sent toujours un lien entre comment parle un instrument et comment parlent les gens. Pour Bertrand Cattiaux, c’était important d’écouter l’accent de la région pour s’inspirer dans son travail d’harmonie sur l’instrument », explique Gabriel Wolfer. Témoignage de l’attachement de la population, de nombreux messages ont été gravés au fil du temps au dos de l’orgue. « On a par exemple une inscription de 1914 qui mentionne une guerre européenne », relève encore le programmateur.

Des événements sont également prévus tout au long de l’année autour de deux autres orgues remarquables de la région, à l’église des Jésuites à Porrentruy et à l’église Saint-Jacques de Beurnevésin. Le programme complet de la saison 2026 de Tribunes Baroques est disponible ici. /tna