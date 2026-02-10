Un joyau du patrimoine culturel jurassien célèbre ses 250 ans

C’est l’un des trésors du patrimoine culturel jurassien qui s’apprête à fêter un quart de millénaire d’existence. L’orgue de la Collégiale de St-Ursanne a été construit en 1776 par Jaque Besançon, facteur d’orgues de renom, natif de la cité ursinienne et actif principalement en Alsace. L’histoire de cet instrument d’exception, comme celle de son créateur, sera au centre de la saison 2026 de Tribunes Baroques, tout en laissant une place à d’autres rendez-vous musicaux à Porrentruy et Beurnevésin. Le programme a été présenté ce mardi matin. « C’est assez exceptionnel de traverser 250 années et d’arriver plus ou moins indemne », se réjouit Gabriel Wolfer, programmateur de Tribunes Baroques. L’orgue de St-Ursanne comporte près de 1'500 tuyaux. Aujourd'hui, près de 80% de son matériel a été conservé.
Gabriel Wolfer : « L’orgue de St-Ursanne est en pleine forme. »
Une programmation variée avec un point d’orgue en octobre
Tout au long de l’année, plusieurs événements permettront de faire découvrir cet instrument emblématique au public. « On veut rendre l’orgue accessible à tous les publics, assure Gabriel Wolfer. On sent que cet instrument génère une forme de fascination. Le programme comprend plusieurs axes : des grands concerts avec des ensembles, des concerts d’orgue solos, notamment cet été où les jeunes talents de la région et d'ailleurs pourront s'exprimer. Il y a aussi un volet spectacle pour le jeune public et des balades contées, sans oublier l’aspect liturgique également ». Le temps fort de la saison est prévu sur deux jours, du 24 au 25 octobre, avec cinq rendez-vous et des animations menant le public des rues de St-Ursanne jusqu’à la Collégiale. À noter qu'une balade contée aura également lieu le 22 mars en guise d'ouverture. Elle reliera la librairie à la Collégiale.
Gabriel Wolfer : « On sent un lien entre le parler des gens et des instruments. »
Un orgue qui « parle » avec l’accent jurassien
L’instrument a connu deux restaurations, la dernière datant de 2004, menée par le facteur d’orgues Bertrand Cattiaux. Un travail marqué par une approche singulière, inspirée du « parler jurassien ». « On sent toujours un lien entre comment parle un instrument et comment parlent les gens. Pour Bertrand Cattiaux, c’était important d’écouter l’accent de la région pour s’inspirer dans son travail d’harmonie sur l’instrument », explique Gabriel Wolfer. Témoignage de l’attachement de la population, de nombreux messages ont été gravés au fil du temps au dos de l’orgue. « On a par exemple une inscription de 1914 qui mentionne une guerre européenne », relève encore le programmateur.
Des événements sont également prévus tout au long de l’année autour de deux autres orgues remarquables de la région, à l’église des Jésuites à Porrentruy et à l’église Saint-Jacques de Beurnevésin. Le programme complet de la saison 2026 de Tribunes Baroques est disponible ici. /tna