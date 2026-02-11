Le Cras de Coeuve en caisse à savon

Une course de caisses à savon ouvrira la fête du village de Coeuve le 1er mai prochain. Ces petits véhicules sans moteur dévaleront la localité en partant du Mont-de-Coeuve sur un parcours de 1,1 km avec une dénivellation de 100 mètres, soit une pente moyenne de près de 10%. Trois chicanes seront installées aux endroits stratégiques du parcours pour des questions de sécurité. « Sans cela, on a calculé qu’on pourrait atteindre les 90 km/h en bas », avoue Pierre Trémolat, co-président du comité d’organisation. Celui-ci a reçu l’autorisation l’Office des véhicules ce jeudi. Il espère pouvoir compter sur une quarantaine de bolides.

Deux manches d’entraînement le matin et deux manches de courses l'après-midi au minimum sont prévues. Les organisateurs qui tablent sur un budget de 12'000 francs installeront quelque 250 bottes de paille (grandes et petites) tout au long d’un parcours fermé à la circulation le 1er mai de 8h à 18h. Les participants seront répartis en trois catégories : moins de 18 ans, plus de 18 ans et tandem. L’âge minimal sera de 12 ans.