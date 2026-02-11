Le PSJ dépose son initiative pour plus de places en crèches

Le parti socialiste jurassien dépose son initiative populaire pour plus de places en crèche. Mercredi en début d’après-midi, plusieurs membres du comité directeur du PSJ ont remis les 2500 signatures à la Chancellerie d’État. Avec son initiative populaire intitulée « Impliquer les entreprises dans les structures d'accueil de l'enfance: un avenir assuré pour les familles jurassiennes », le PSJ veut apporter une réponse au manque de places d'accueil pour les enfants. Il s'agit également d'assurer une répartition équitable des coûts entre les parents, l'Etat, les communes et les entreprises. Le PSJ a fait son calcul: avec une contribution fixée à 0,2% de la masse salariale, l'apport des entreprises serait de 5 millions de francs environ. Cela permettrait de créer et de financer 200 places d'accueil supplémentaires.

Après une année de récolte de signature, la satisfaction se lisait sur le visage des membres présents. « On a des signataires d’un peu tous les milieux, s’est réjouie Jelica Aubry-Janketic, présidente ad intérim du PSJ. On a senti un bel accueil au sein de la population, mais aussi dans les milieux économiques. Certaines entreprises estiment que c’est une problématique qu’il faut soulever. » Vice-président du PSJ, Mathieu Houmard s’est également réjoui de la récolte de signatures à Moutier, même s’il n’a pas pu estimer leur nombre.





Des signatures déjà contrôlées par les communes

La chancellerie cantonale va désormais vérifier les signatures, un processus qui devrait prendre entre deux et trois semaines. Mais les signatures « ont déjà été contrôlées par les communes » ont assuré les membres du PSJ présents. Le texte sera ensuite examiné par le Gouvernement puis le Parlement et sera soumis, si nécessaire, à la décision populaire. /tna-ats