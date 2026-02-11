Une pétition pour des horaires de bus adaptés

Une pétition a été récemment lancée suite à l’introduction du nouvel horaire de CarPostal en décembre dernier. Elle a déjà récolté plus de 220 signatures. Les habitants de Pleigne, Mettembert, Movelier, Ederswiler et Soyhières sont touchés par ces nouveaux horaires. En effet, plusieurs courses ont été supprimées, en raison de la diminution des subventions fédérales et du faible taux d’occupation sur certains trajets. Réussir à attraper son train à Delémont devient également difficile à cause des temps de correspondance raccourcis. « En début d’année, il m’est arrivé de louper mon train », déclare l’auteure de la pétition. Flore Beuret habite Pleigne, est pendulaire et utilise les transports publics pour se rendre à son travail à Neuchâtel. En plus de la suppression de courses et le raccourcissement des temps de correspondance, elle mentionne aussi une certaine incohérence lorsque les bus terminent leur course à Soyhières.