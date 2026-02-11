Une pétition pour des horaires de bus adaptés

Une habitante de Pleigne a récemment lancé une pétition qui pointe du doigt les temps de correspondance trop courts pour les usagers des transports publics du Haut-Plateau et de Soyhières.
Une pétition a été récemment lancée suite à l’introduction du nouvel horaire de CarPostal en décembre dernier. Elle a déjà récolté plus de 220 signatures. Les habitants de Pleigne, Mettembert, Movelier, Ederswiler et Soyhières sont touchés par ces nouveaux horaires. En effet, plusieurs courses ont été supprimées, en raison de la diminution des subventions fédérales et du faible taux d’occupation sur certains trajets. Réussir à attraper son train à Delémont devient également difficile à cause des temps de correspondance raccourcis. « En début d’année, il m’est arrivé de louper mon train », déclare l’auteure de la pétition. Flore Beuret habite Pleigne, est pendulaire et utilise les transports publics pour se rendre à son travail à Neuchâtel. En plus de la suppression de courses et le raccourcissement des temps de correspondance, elle mentionne aussi une certaine incohérence lorsque les bus terminent leur course à Soyhières.
Flore Beuret : « On est passé à une situation qui s’est vraiment détériorée par rapport à l’année précédente. »
Le maire de Pleigne a confié que les autorités communales concernées allaient intervenir. « On va appuyer la pétition et envoyer un courrier à CarPostal », a déclaré Stéphane Brosy. Avec cette pétition, il y avait une volonté que les utilisateurs des transports publics du Haut-Plateau et de Soyhières puissent s’exprimer, estime Flore Beuret. « On demande une amélioration de la correspondance pour prendre les trains qui partent sur les grandes lignes et de revoir certaines courses qui ont été supprimées », ajoute-t-elle. Du côté du Canton, le délégué aux transports David Asséo explique que la pétition doit être formellement remise avant de pouvoir communiquer. /ech