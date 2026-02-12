Démission de la cheffe du Service de la formation postobligatoire

Du changement à la tête du SPF. Françoise Do Linh Xuan, cheffe du Service de la formation postobligatoire, quittera son poste au 30 juin prochain. Elle était en fonction depuis deux ans, selon un communiqué transmis ce jeudi par les autorités cantonales. Françoise Do Linh Xuan a premièrement rejoint l’administration cantonale en tant que responsable RH au sein de la Cellule COVID du Service de la santé publique. Elle a ensuite été responsable de secteur au Service de l’enseignement avant de prendre la co-responsabilité du Service de la formation postobligatoire en août 2024, selon le communiqué.

Le poste à repourvoir sera prochainement mis au concours. /comm-pch