Michel Darbellay à la tête du Service de l’économie rurale

Le Service de l’économie rurale tient son nouveau chef. Michel Darbellay prendra ses fonctions le 1er septembre prochain. L’ancien directeur d’AgriJura remplacera Jean-Paul Lachat, récemment élu Ministre de l’environnement et de la culture. Le Gouvernement jurassien communique cette nomination ce jeudi.

Âgé de 44 ans, Michel Darbellay est titulaire d’un diplôme d’ingénieur agronome et occupe depuis quelques années le poste de directeur adjoint de l’Union Suisse des paysans. Il est également reconnu pour sa connaissance des spécificités de l’agriculture jurassienne, selon le communiqué. /comm-pch