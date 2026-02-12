Michel Darbellay à la tête du Service de l’économie rurale

Le Gouvernement jurassien annonce ce jeudi la nomination de l’ancien directeur d’AgriJura à ...
Michel Darbellay à la tête du Service de l’économie rurale

Le Gouvernement jurassien annonce ce jeudi la nomination de l’ancien directeur d’AgriJura à la succession de Jean-Paul Lachat. Michel Darbellay prendra ses fonctions le 1er septembre prochain.

Michel Darbellay est le futur chef du Service de l'économie rurale. (Photo d'archives : Georges Henz) Michel Darbellay est le futur chef du Service de l'économie rurale. (Photo d'archives : Georges Henz)

Le Service de l’économie rurale tient son nouveau chef. Michel Darbellay prendra ses fonctions le 1er septembre prochain. L’ancien directeur d’AgriJura remplacera Jean-Paul Lachat, récemment élu Ministre de l’environnement et de la culture. Le Gouvernement jurassien communique cette nomination ce jeudi.

Âgé de 44 ans, Michel Darbellay est titulaire d’un diplôme d’ingénieur agronome et occupe depuis quelques années le poste de directeur adjoint de l’Union Suisse des paysans. Il est également reconnu pour sa connaissance des spécificités de l’agriculture jurassienne, selon le communiqué. /comm-pch


 

